تفاصيل إجراء جراحة نادرة لفصل توأم ملتصق: احتاجت 3 أشهر للتحضير

كشف الدكتور هاني الدهبي، رئيس قسم التخدير والرعاية المركزة بطب عين شمس، تفاصيل إجراء جراحة نادرة ودقيقة لفصل توأم ملتصق.

وقال الدهبي، إن تحضير فصل التؤام بدأ منذ شهور ماضية، لأنهما في هذه الحالة يحتاجان لفحوصات كثيرة، لتحديد مدى وأماكن التصاق وتكرار أو عدم تكرار الأجهزة الموجودة في مكان الالتصاق.

وأضاف الدهبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عاصي، في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2، "احتجنا لأكثر من 3 شهور تقريبا للتحضير لعملية الفصل، وتم عمل فحوصات لتوأم بالرنين والإشاعات والموجات الصوتية حتي عرفنا تفاصيل حالتهم ثم كانت وضع الخطة لعملية الفصل".

وتابع، "عملية الفصل شملت أقساما كثيرة من ضمنها جراحة الأطفال، المخ والأعصاب، لأن هذا التؤام كان ملتصقا من أسفل الظهر وكان هناك جزء من العمود الشوكي منفصل، وكنا محتاجين أجهزة علشان تعرف أنهي عصب رايح فين وإيه اللي ممكن يأثر على إيه، بالإضافة أيضا إلى وجود جراحة التجميل".

واستطرد، "عملنا لهم من حوالي شهرين عملية زرع جهاز لتمديد الجلد علشان لما نفصلهم يبقي في مساحة للجلد أنها تتقفل، والعملية كانت يوم الخميس الماضي في الساعة السابعة والنصف صباحا بحضور كل الناس والخطة كانت زي ما وضعناها وتم تخديرهم ووضعهم تحت أجهزة مراقبة دقيقة طول فترة العملية التي استمرت حتي الساعة الخامسة مساء تقريبا".

وأضاف، "كان هناك صعوبة بالنسبة لوضع الطفلين الملتصقين ووضعهم غير منتظم على طاولة العمليات وأجهزة مراقبة دقيقة، وكان هناك تغيرات كثيرة أثناء العملية، وبالفعل انتهت الجراحة بنجاح، وحاليا الطفلان متواجدان في الرعاية المركزة ويأكلان ويشربان وحالتهما مستقرة وأجهزتهما الحيوية جميعها جيدة ولا توجد أي مضاعفات".