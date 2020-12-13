إطلاق اسم الشهيد محمود أحمد خليل على مدرسة بمسقط رأسه في القوصية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم إطلاق اسم الشهيد البطل المجند محمود أحمد علي خليل على إحدى المدارس الابتدائية بمسقط رأسه بقرية بني إدريس، والتابعة لمركز القوصية، ووضع لافتة باسمه تخليداً لذكراه وعرفاناً بتضحياته، حيث استشهد في الحادث الإرهابي الذي استهدف أحد الأكمنة الأمنية بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء في شهر سبتمبر العام الماضي.

وشهد المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد المحافظة، إجراءات وضع لافتة تحمل اسم الشهيد على مدرسة بني إدريس الابتدائية خلال حفل مصغر تم تنظيمه بحضور العقيد محمود صبحي المستشار العسكري للمحافظة، وشافع رئيس مركز ومدينة القوصية، وأعضاء اللجنة المشكلة لإطلاق أسماء الشهداء، وأسرة الشهيد، وعدد من أقاربه، وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية.

وقدم السكرتير المساعد واجب العزاء مرة أخرى لأسرة الشهيد خلال الاحتفالية وسط حضور عدد من أقارب الشهيد وأهالي القرية، مؤكدًا حرص المحافظة على تكريم أسر الشهداء ومساعدتهم بكافة السبل الممكنة.

ولفت إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وتقديمه لكافة أوجه الدعم والمساعدة لأسرة الشهداء، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان وأن يحفظ مصر شعباً وجيشاً وقيادة.

كان المجلس التنفيذي للمحافظة قد وافق خلال جلسته الأخيرة على عدد من القرارات من بينها إطلاق أسماء 4 شهداء من أبناء المحافظة على بعض المدارس بمراكز ديروط، والبداري، والقوصية، ومن بينهم اسم الشهيد محمود أحمد علي خليل، وذلك على مدرسة بني ادريس الابتدائية بالقوصية.