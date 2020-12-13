تامر حسني والجسمي يفتتحان حفلات مهرجان دبي للتسوق 17 ديسمبر

يحيي المطربان تامر حسني وحسين الجسمي، حفلاً موسيقياً في الليلة الأولى من عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لمهرجان دبي للتسوق.

حيث يقدم النجمان مجموعة من أجمل أغانيهما، في حفل مباشر يوم 17 ديسمبر الجاري، بمناسبة انطلاق دورة العام الحالي من مهرجان دبي للتسوق.

وقال الفنان الإماراتي حسين الجسمي: "نتطلع من خلال حفلنا في افتتاح مهرجان دبي للتسوق، أن نعيش مع الجمهور لحظات من الفرح والسعادة والمحبة تحت مظلة سلامة الجميع من خلال عملية التباعد والحرص".

وأضاف: "ستكون بإذن الله أمسية غنائية جميلة ومتميزة في وطني الحبيب دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور وتفاعل الجمهور في دبي ومختلف المناطق ".

من جهته، قال تامر حسني: "سعيد بمشاركتي في فعاليات مهرجان دبي للتسوق، وأود أن أشكر جميع القائمين على تنظيم هذا الحدث الكبير".

وتُقام احتفالات عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية يومي 17 و18 ديسمبر، في السوق الموسمية بحديقة البرج في وسط مدينة دبي، وتشمل الحفلات الموسيقية المباشرة في الهواء الطلق، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات المليئة بالترفيه مثل بائعي المأكولات والمشروبات والأنشطة العائلية وغيرها الكثير.

وتُفتح الأبواب من الساعة 5:30 مساءً وحتى 12 منتصف الليل يوم 17 ديسمبر، وتستضيف الليلة الافتتاحية مقدمة البرامج التلفزيونية لجين عمران، وتشمل عروض الألعاب النارية بالإضافة إلى تألق برج خليفة بإضاءة خاصة كل ليلة.

وستتبع حفلات عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، جميع احتياطات الصحة والسلامة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وقياس درجات الحرارة وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وسيذاع الحفل على الهواء مباشرةً عبر قناة "MBC" في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت دبي.