عشان ما تستهلكش كهربا كتير.. 5 نصائح للاستخدام الأمثل لغلاية المياه

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 5 نصائح لربات البيوت بضرورة الاستخدام الأمثل للأجهزة المنزلية وخاصة التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، ومنها غلاية المياه، إذا لم يتم استخدامها بشكل سليم.

ويحرص الجهاز على توعية مستهلك مرفق الكهرباء بالطرق السلمية لترشيد استهلاك الكهرباء.

طرق الاستخدام الأمثل لغلاية المياه:

- يجب أن يكون حجم غلاية المياه مناسبا لاحتياجاتك اليومية، واختار النوع الموفّر للطاقة.

- نظّف الغلاية من الترسبات الجيرية باستمرار.

- قم بغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط ولا تقم بزيادة كمية المياه.

– يمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها.

- لا بد من فصل فيشة غلاية المياه من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام

وتنشر "الوطن" كيفية طلب تقسيط فاتورة الكهرباء:

الخطوة الأولى

يتوجه المواطن الذي لا يستطيع تسديد فاتورة الكهرباء دفعة واحدة، إلى شركة الكهرباء التابع لها، ويقدم طلبًا بذلك لإدارة الحسابات.

الخطوة الثانية

تقوم الشركة بدورها في تقسيط الفاتورة الخاصة به على عدة شهور.

الخطوة الثالثة

المستحقون للتقسيط هم الذين يزيد معدل استهلاكهم الشهري على 30% من المعدل النمطي للاستهلاك، بحد أقصى.

الخطوة الرابعة "مدة تقسيط الفاتورة"

تصل مدة التقسيط إلى 36 شهرًا، وفقًا لكمية الاستهلاك، حيث تتم إضافة 100 كيلو وات من الرصيد المتراكم للاستهلاك الشهري، إذا كان الاستهلاك المتراكم يبلغ 3 آلاف كيلو وات مثلًا.

الخطوة الخامسة

في حالة عدم سداد الأقساط، فإنه يتم إخطار المشترك بقطع التيار عن المكان في خلال 48 ساعة، وفي حالة عدم الاستجابة يتم رفع العداد وقطع التيار عن المكان ومنح المشترك فرصة أخيرة لمدة شهرين لسداد المديونية، وفي حالة عدم الاستجابة، يتم فسخ التعاقد، ولا يتم إعادة التيار إلا بتعاقد جديد.