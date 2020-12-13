أخبار مصر.. ضم مستشفى جديد لعزل كورونا ولا توجد منتجات فاسدة بالأسواق

يبحث المواطن على مدار الساعة، عن القرارت الخدمية التي تستهدفه، وعليه تستعرض "الوطن" أبرز الأخبار الخدمية التي قد تشغله، والتي يتعلق بعضها بحالة الطقس والوظائف والتموين وغيرها، على النحو التالي:

تأسيس مليون مشروع متناهي الصغر للعمالة غير المنتظمة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تطمح لتأسيس مليون مشروع متناهي الصغر للعمالة غير المنتظمة، مؤكدة أن الدولة تقوم بنهضة اقتصادية غير مسبوقة.

غدًا.. جهاز مدينة أكتوبر يطرح 14 وحدة إدارية ومحلات تجارية في المزاد

تقيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جهاز مدينة السادس من أكتوبر، غدا الاثنين المزاد العلني، لبيع عدد من المحلات التجارية والصيدليات، والوحدات الإدارية والمهنية، بنظام المزاد العلني، عبارة عن 14 وحدة، بعدد من أحياء المدينة، وذلك للتيسير على المواطنين في الحصول على كافة المنتجات الغذائية، وغيره من متطلبات الحياة بأسعار في متناول الجميع.

مد تقسيط متأخرات فواتير كهرباء القطاع السياحي 4 سنوات بدون فوائد

قررت شركة القناة لتوزيع الكهرباء منح مدة تقسيط المتأخرات والاستهلاك للقطاع السياحي بمدن محافظة جنوب سيناء 48 شهرًا (4 سنوات)، تبدأ من أول شهر يناير المقبل وتنتهي في 31 من شهر ديسمبر 2024، بدون فوائد بنظام الأقساط التصاعدية.

وأكد مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لـ"الوطن"، أنه تقرر تخفيض نسبة 10% من قيمة المتأخرات في حالة السداد الفوري تسهيلاً على المستثمرين ودعماً للقطاع السياحي بالمحافظة واستجابة لمطالب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والمستثمرين ومالكي الفنادق.

بمقدم 50 ألف جنيه.. طرح 564 وحدة سكنية بمدينة رشيد الأحد المقبل

وحدات سكنية عدة تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بمساحات وأسعار محتلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، كاملة التشطيب، وتسلم خلال 3 سنوات من موعد الإعلان عن الطرح.

"السوبرجيت" تعلن انضمام 3 أوتوبيسات جديدة لأسطولها

استلمت شركة "سوبرجيت" 3 أتوبيسات فاخرة من شركة "قسطور مصر" للصناعة والتجارة "مان" المصرية الوطنية، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 10 أوتوبيسات جديدة بتكلفة 50 مليون جنيه، وبذلك يصل إجمالي أسطول الأوتوبيسات الحالي بالشركة قبل نهاية هذا العام إلى 220 أوتوبيساً.

"الصحة" تضم مستشفى المطرية التعليمي لعزل مرضى كورونا

أعلن الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، عن تشغيل مستشفى المطرية التعليمي بكامل طاقته السريرية كمستشفى عزل لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لعلاجهم طبقا لبروتوكول العلاج المعتمد بالوزارة وإجراء كل الإجراءات الجراحية والتداخلية، مع تخصيص قسم خاص لحجز الحالات المصابة من الأطقم الطبية.

الحكومة تنفي تداول منتجات غذائية فاسدة بالأسواق: كلها سليمة وآمنة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تداول منتجات غذائية فاسدة بالأسواق.

وزير التعليم العالي: لا نية لتأجيل الامتحانات أو استبدالها برسائل بحثية

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ امتحانات الفصل الدراسي في موعدها دون تأجيل أو تغيير لأنظمتها أو طرق وآليات تنفيذها، وذلك لجميع الفرق الدراسية، نافيًا أنَّه سيتمّ إجراؤها أو تنفيذها بنظام الرسائل البحثية، منوها إلى أنَّ العام الماضي كان استثنائيًا.

"التعليم" تؤكد: جميع امتحانات المرحلة الثانوية هذا العام إلكترونية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب المرحلة الثانوية بسنواتها الثلاث ستخوض الامتحانات بشكل إلكتروني، وذلك بداية من العام الدراسي الحالي 2020/2021.

وظائف للباحثين بالجامعات والمراكز الحكومية ومدينة زويل

ترأس خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الخميس، اجتماع مجلس أمناء مدينة زويل، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأعلن وزير التعليم العالي، توفير فرص للباحثين المصريين بالجهات البحثية التابعة للدولة سواء بالجامعات المصرية أو المراكز البحثية إلى المدينة كمبتعثين ضمن خطة الابتعاث الخاصة بالوزارة.