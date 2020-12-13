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تامر العراقي مديرا للشئون الأثرية بالإدارة العامة بجنوب سيناء

كتب:

حماده الشوادفي
08:45 م | الأحد 13 ديسمبر 2020
تامر العراقي

تامر العراقي

أصدر الدكتور أسامة طلعت عبد المنعم، رئيس قطاع الآثار الإسلامية و القبطية واليهودية بوزارة السياحة والأثار، أمر إداري رقم " 335" لسنة 2020، بتكليف تامر حسن العراقي، لعمل مديرًا للشئون الأثرية بالإدارة العامة بجنوب سيناء.

وقدم تامر حسن العراقي، الشكر لرئيس قطاع الأثار الإسلامية و القبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار، على هذه الثقة، مؤكدًا أنه سيجري وضع خطة شاملة للنهوض بقطاع الأثار على مستوى محافظة جنوب سيناء، خاصة أن المحافظة تزخر بكنوز أثرية لا حصر لها.

ويذكر أن تامر حسن العراقي، كان يعمل مفتش أثار أول بمنطقة رأس سدر، وحاصل على ماجستير في أثار ونقوش جنوب سيناء، وشارك في أعمال الحفائر الأثرية بجنوب سيناء، وحاصل على دورة في اللغة النبطية من مركز الخطوط والكتابات القديمة بمكتبة الاسكندرية، ودورة في الأثار الغارقة، ورخصة غطس رياضي، ودورة كشف تزييف الأثار، ودورة اللغات القديمة من مكتبة الاسكندرية، ودورة ترميم المخطوطات من مركز المخطوطات بمكتبة الاسكندرية، وباحث أكاديمي في تاريخ وأثار شبه الجزيرة العربية.

 

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