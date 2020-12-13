تحويل جزء بمستشفى العلمين النموذجي إلى "عزل" لاستقبال حالات كورونا

أعلن نائب مطروح، رزق جالي، عن الاتفاق مع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لتحويل مستشفى العلمين النموذجي، بشكل جزئي لمستشفى عزل لأهالي مدن "الحمام، والعلمين، والضبعة" لخدمة أهالينا من مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقدم النائب، الشكر والتقدير للواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، على سرعة الاستجابة وتقديم جميع الخدمات الطبية اللازمة للأهالي.

وقال الدكتور محمد ظريف، مدير مستشفى العلمين، إن المستشفى سيتم تحويل جزء منها لقسم عزل، وباقى أقسام المستشفى سيعمل بشكل طبيعي في جميع التخصصات الطبية للمرضى.

وأضاف "ظريف" أن قسم العزل يشمل 10 أسرة داخلية، كما تم تخصيص طاقم طبي وطاقم تمريض، على أعلى مستوى من الكفاءة للتعامل مع مرضى فيروس كورونا، خاصة وأن المستشفى لديها خبرة في التعامل مع جائحة كورونا، من خلال عملها لفترة بلغت ثلاثة شهور في العزل والفرز، لمصابي كورونا الذين يتم تحويلهم إلى المستشفى.

وأشار إلى أن مستشفى العلمين مجهز بأحدث الأجهزة الطبية ويوجد به رعاية طبية شاملة، ويتم تقديم جميع الخدمات الطبية المتميزة لأهالي مطروح وزائري المحافظة من الحالات التي تتردد على المستشفى والمحولة إليها من خلال تطبيق بروتوكول وزارة الصحة.

وكانت نتائج الشفاء في مستشفى العلمين من أعلى المستشفيات على مستوى مستشفيات العزل فى مصر، في ظل الإحترافية في التعامل والخبرة، بالإضافة إلى الإمكانات اللامحدودة التي يتمتع بها المستشفى من رعاية طبية متميزة.