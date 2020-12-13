بمقدم 10 آلاف.. تفاصيل طرح 1117 مقبرة للمسلمين في 6 أكتوبر

طرح جهاز مدينة 6 أكتوبر، ممثلا عن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق، 1117 مقبرة مسلمين، جاهزة للحجز، في 4 مدن تابعة، لمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

ويرصد "الوطن" ضمن خدماته التي يقدمها لقرائها على مدار الساعة تفاصيل حجز 1117 مقبرة للمسلمين بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، أسعار المقابر المطروحة للحجز.

من يحق له الحصول على المقبرة

ووفق بيان الهيئة، فإن المقابر المطروحة، ستكون متاحة لقاطني 4 مدن تابعة لمدينة 6 أكتوبر وهي كالآتي: 6 أكتوبر، الشيخ زايد، وحدائق أكتوبر، و6أكتوبر الجديدة، بالإضافة إلى أحياء وضواحي منطقة الجيزة، وذلك بنظام حق الانتفاع.

وأعلنت الهيئة أن مساحة المقبرة الواحدة 40 م2، تمنح بنظام حق الانتفاع.

شروط الحصول على المقابر

وحددت الهيئة عددًا من الشروط لاستحقاق الحجز منها:

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما من تاريخ الحجز.

المتقدم من الأفراد "الأشخاص الطبيعيين".

أن يكون من قاطني منطقة الجيزة والمدن المحدد بها مناطق المقابر.

ألا يكون سبق للمتقدم الحصول على مبني أو أرض مقابر له أو لأفراد أسرته من "الزوج، الزوجة، الأبناء القصر".

يمنع المستفيدين من الأسرة "الزوج، الزوجة، الأولاد القصر" حجز أكثر من مقبرة.

طرق الحصول على المقابر المطروحة

ويتم تخصيص المقابر بالقرعة العلنية اليدوية، لمن انطبقت عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذلك موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.

ويدفع المتقدم جدية حجز بقيمة 10 آلاف جنيه عند تقديم استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط، حيث يتم دفع مبلغ 33.6 ألف جنيه باقي قيمة المقبرة، ودفع 5 آلاف جنيه قيمة وديعة الصيانة، بالإضافة إلى ما يتحمله الشخص من تكلفة السور، وسداد (1%) مصروفات إدارية، إضافة إلى نسبة 0.5% مجلس أمناء.

حالات يتم فيها إلغاء التخصيص

وكشفت الهيئة عن أن هناك بعض الحالات التي تستوجب إلغاء التخصيص وعدم اعتبار الشخص المتقدم وهي كالآتي:

في حال عدم سداد القيمة المالية المقررة عند الاستلام خلال شهرين من تاريخ الاستلام يعتبر حق الانتفاع لاغيًا من تلقاء ذاته.

وتطبق قواعد إلغاء تخصيص أرض المقبرة دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، ولا يتم استرداد المصاريف الإدارية والمبالغ المسددة لصالح مجلس الأمناء.

في حالة الإخلال بأي شرط من الشروط الواردة بالكراسة، يعتبر حق الانتفاع لاغيًا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، ولا يتم استرداد المصروفات الإدارية والمبالغ المسددة لصالح مجلس الأمناء.



ماذا لو طلب المتقدم إلغاء التخصيص بعد الحجز؟

وبالنسبة لإلغاء الحجز بعد إجراء القرعة، بناء على طلب المتقدم للحجز وقبل المدة المحددة لاستلام قطعة أرض المقبرة، فيحق له استرداد القيمة المالية المدفوعة منه، بعد الإلغاء، ويخصم 1% مصاريف إدارية، بالإضافة إلى 0.5% مجلس أمناء من إجمالي ثمن قطعة أرض المقبرة.

أما في حال إلغاء الحجز، بناء على طلب المتقدم للحجز بعد الاستلام، فيتم خصم 1% مصروفات إدارية + 0.5% مجلس أمناء، فضلا عن مقابل إشغال سنوي يحسب من تاريخ الاستلام وحتى تاريخ الاسترداد.

ويتم إلغاء التخصيص بناء على طلب الطرف الثاني، أو عدم الالتزام بسداد المستحقات في التوقيتات المحددة بالكراسة في الشروط المالية، أو تغيير الغرض المخصص من أجله قطعة أرض المقبرة، أو التصرف في أرض المقبرة للغير أو ثبوت التنازل عن حق الانتفاع بها أو أي نوع من أنواع التصرفات الأخرى، وكذا عدم الاستلام في التوقيتات المحددة، ومخالفة الشروط أو القوانين واللوائح المنظمة لذلك، وكذا الأحكام الخاصة لقانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية.