والدة الطفلة المصابة بالقلب: أشكر الرئيس للاستجابة السريعة لعلاج ابنتي

قالت دعاء فايد والدة الطفلة ميرا المصابة بثقب في القلب، إن نجلتها لديها مشاكل في عضلة القلب وكانت تحتاج إلى متابعة طبية وعملية لكن الطبيبة المتابعة لها في طنطا أبلغت الأم أن صغر وزن الطفلة لن يساعد على إتمام العملية وطلبت من الأسرة السفر إلى مستشفى أبو الريش للأطفال في القاهرة.

وأضافت "والدة الطفلة" أنها حددت ميعاد لكن الدكتور محمود زلط أوضح أن العملية خطر على الطفلة وطالبهم بالسفر إلى مستشفى أبو الريش الجامعي فأخبروهم أنهم سيتواصلون معهم لعلاجهم ومر شهر لكن لم يتم الاتصال بهم.

وتابعت "محستش بأي اهتمام بالدكاترة وكانوا بيراهنوا بعض على حالة بنتي، كشفنا الإيكو لكن الدكتور رفض إجراء العملية، بعدها بنتي جالها دور برد وفجأة بتزرق وروحت مستشفى الجامعة وعملوا جلسات استنشاق أكسجين وكل اللي فيها من القلب وطالبني الطبيب بالذهاب إلى مستشفى خاص وطلب أشعة على الصدر وذهبت إلى الطبيبة الخاص فطلبت بسرعة إجراء عملية والطبيب أوضح في المستشفى الجامعي أنه لا يوجد مكان لرعاية وروحت لمستشفى خاصة والدكتور أخبرني أنها مصابة بكورونا ويطلب 10 آلاف جنيه وسابوها من غير علاج رغم أننا دافعين فلوس في العناية المركزة ومرضيش يعمل مسحة وكان عندها مشاكل في الرئة مش كورونا، روحنا وفضلت أدور ساعات كتير على حد يقبل بنتي ومستشفى واحدة خاصة وافقت وقالي تدفعه في اليوم 7000 جنيه و20000 جنيه رسوم دخول، عملت كل اللي يتعمل ورد فعل الناس والرئيس والدكتورة هالة وزير الصحة فاجأني.

من جانبه، قال والدها محمود أمام إنه يتلقى معاملة جيدة في مستشفى معهد ناصر، وتوجه بالشكر إلى الرئيس السيسي الذي حرص على الاستجابة لعلاج ابنته.