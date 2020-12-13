تفاصيل حفل محمد منير على مسرح الساقية للعرائس ليلة رأس السنة

يقدم مسرح الساقية للعرائس، حفل الفنان محمد منير وفرقته الموسيقية، ليلة رأس السنة، على مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوي، يوم الخميس 31 ديسمبر الجاري، الساعة الثامنة مساء.

يأتي الحفل ضمن مجموعة من الاحتفالات التي تقدمها الساقية بمناسبة العام الجديد، واختارت الساقية، أن تودع العام الحالي بباقة من أجمل الأغاني التي قدمها "الكينج" خلال مسيرته الفنية، واتخذت شعارا للحفل "New Year يعنى منير"، تم كتابته على بانر الدعائي للحفل المنشور على موقعها الرسمي.

يذكر أن آخر حفل عرائس للملك، أقيم في شهر نوفمبر الماضي، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وتفاعل الجمهور مع أغنيات: علي صوتك، يا حمام، يا طير يا طايرـ من أول لمسة، أحمر شفايف وغيرها".

ومن المقرر أن تقدم ساقية الصاوي، حفلات عديدة مميزة خلال شهر ديسمبر، بمناسبة العام الجديد، لمجموعة من الفنانين والفرق الغنائية والموسيقية من أبرزها، حفل فريق المولوية المصرية وفرقة اسكندريلا ومنيب باند وغيرهم".

وطرحت ساقية الصاوي، تذاكر الحفل بفئتين، لمعرفة المزيد عن أسعار التذاكر وطريقة الحجز ادخل على أي خدمة

جدير بالذكر، أن مسرح الساقية للعرائس، تم إطلاقه منذ حوالي 15 عاما، وتم عرض أول عمل مسرحي بعنوان "الماسورة الكبيرة".

من تأليف وإخراج المهندس محمد الصاوي عام 2005، الذي بدأت علاقته بفن الماريونت، أثناء دراسته بالمدرسة الألمانية الإنجيلية بالقاهرة، إذ تعلم فن تحريك العرائس على يد المدرس الألماني يورج ماست.

بعد إطلاق مسرح الساقية للعرائس، قرر "الصاوي" إنشاء مدرسة لتعليم فن صناعة العرائس، وبعد عام انطلق مشروع "أم كلثوم تعود من جديد"، حيث تقدم حفل شهري لكوكب الشهر الخميس الأول من كل شهر، واستمر حتى الآن، فضلا عن حفلات لعدد من المطربين والمطربات، التي حققت نجاحا كبيرا منهم فريد الأطرش والعندليب "عبدالحليم حافظ"، فايزة أحمد، موسيقار الأجيال "محمد عبد الوهاب" وفريق "the Beatles"، فضلا عن عدد من العروض المسرحية منهم متأسف ومتشكر، الساعة خمسة وخمسة، حجر طرزان وغيرهم.