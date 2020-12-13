أديب يزين ستوديو "الحكاية" باحتفالات كريسماس: عاوز 2020 تغور

زّين الإعلامي عمرو أديب، استوديو برنامجه "الحكاية"، بهدايا الكريسماس والاحتفالات برأس السنة، قائلًا: "ناس كتير هتقولي ليه الزينة اللي في الاستوديو دي، لسة بدري على الكريسماس ورأس السنة، عاوزها تغور، أنا عاوز 2020 تغور".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر": "أنا بسبق بدري، اللي هو خلاص أهو، كريسماس ورأس سنة و2020 هتغور، من بدري جدًا حاطط الزينه وقاعد بقول يارب، يارب، عدي 2020 بقى على خير، ووريني 2021 يكون فيها علامات وكرامات أفضل بكتير، إن شاء الله بعون الله تكون سنة أحسن بكتير.

من ناحية أخرى، أكد الإعلامي، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم غدًا بأكبر عملية تلقيح في تاريخ البشرية، وستتحرك عربات تابعة لشركات نقل وبمساعدة القوات المسلحة الأمريكية لتصل إلى أكثر من 600 مركز تبدأ فيها توزيع اللقاح، حيث سيتم تطعيم المواطنين الأمريكان بلقاح "فايزر".

وأشار إلى أن الأولوية في توزيع اللقاح سيكون للأطباء والعاملين في الأطقم الطبية، ثم الحالات المزمنة، ثم كل بيوت المسنين والكبار في السن، "كل دول هيكون لهم الأولوية الأولى، اللقاح يتم نقله تحت درجة حرارة 70 تحت صفر، في أمريكا عشان تعدي من ولاية لولاية كأنك بتسافر من مصر لأمريكا".

وتابع: "ممكن تروح نيويورك للوس أنجلوس زي ما انت تروح من مصر لنيويورك، المسافات ضخمة وكبيرة، عملية نقل الفاكسين صعبة وليست سهلة، وهذا الأمر هنشوفه بكرة".