تحقيقات اغتصاب طفلة معاقة: جدتها كانت ترغب في إرضاء زوجها وقدمتها له

تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع جدة، سهّلت لزوجها العرفي الذي يصغرها بـ 10 سنوات، اغتصاب حفيدتها "نجلة ابنتها" الطفلة المعاقة صاحبة الـ 13 عاما.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة سهلت للمتهم الثاني اغتصاب المجني عليها 18 مرة خلال 3 أشهر، حتى حملت منه، وكشف الحمل عن الواقعة المؤلمة التى شهدتها منطقة حلوان.

بداية الواقعة، كان بلاغا تلقاه النقيب محمود السعداوي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، من جدة الطفلة لأبيها، قالت فيه إن حفيدتها شعرت بإعياء وآلام فى بطنها، واصطحبتها للمستشفى، واكتشفت أنها حامل فى الشهر الثاني.

وأفادت الجدة فى بلاغها، بأن الطفلة المجني عليها كانت تقيم لدى جدتها لأمها، منذ عدة أشهر، نظرا لكون والديها معاقين أيضا، ولا يقويان على رعايتها.

النقيب السعداوي أخطر اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، بالبلاغ الذي تلقاه، فأمر بإجراء تحريات بشكل سري وسريع لكشف غموض الواقعة والوقوف على صحتها من عدمه، حيث أكدت التحريات صحة الواقعة.

وأكدت التحريات أن الجدة المتهمة متزوجة عرفيا من شاب يصغرها، وأنها كانت تقدم له حفيدتها، فى محاولة منها لإثبات حبها له، وتمكنت الشرطة من القبض على الجدة المتهمة، والتى اعترفت بتفاصيل الواقعة، بالاشتراك مع زوجها العرفي الهارب، مستغلة عدم إدراك الطفلة، وإصابتها بتأخر عقلي.

الطفلة المجني عليها أدلت بأقوال صادمة أمام الشرطة وأمام محمد مجدي، وكيل النائب العام، وقالت الطفلة إن جدتها لأمها كانت تطلب منها الصعود إلى سطح المنزل رفقة زوجها "أحمد"، مقابل الحلويات والطعام، حيث كان المتهم يواقعها، وتكرر الأمر، حتى توجهت إلى جدتها الثانية، وأخبرتها بالواقعة.

واستعجلت النيابة العامة التحريات النهائية للمباحث حول الواقعة، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب، كما أمرت بتسليم الطفلة المجني عليها لجدتها لأمها، بعدما تعهدت بحسن رعايتها.