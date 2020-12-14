فتاة سيناوية بعد توفير شقة لها: أهالي المحافظة شعروا بفرحة عارمة

قالت السيدة ميزار، الفتاة السيناوية التي وفر لها الرئيس عبدالفتاح السيسي، شقة، إن أهالي شمال سيناء شعروا بفرحة عارمة بعد مساعدة الرئيس لها بتوفير شقة لها لتبدأ حياة جديدة.

وأضافت "ميزار" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنها بنت أهل سيناء الذي ساندوها في حفلة الزفاف وكانوا في شدة السعادة وتابعت "شرف كبير ليا".

وشارك وفد من محافظة جنوب سيناء في حفل زفاف فتاة كفيفة على شاب مبصر، وسط حالة من الفرحة بين الحضور أكدت تماسك النسيج الوطني واندماج الشعب مع قياداته التنفيذية في الحفاظ على السلم المجتمعي وتحقيق الأمن في سيناء.

وشهدت المحافظة، حفل زفاف "سيدة ميزار عبد الله" من ذوي البصيرة على الشاب "أيمن رمضان" وحضر الزفاف علاء عطوة مدير عام العلاقات العامة بالمحافظة، على رأس وفد نيابة عن المحافظ.

وقال "إسلام عروج" من نشطاء المجتمع المدني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعيش بين الناس بقراراته وتوجيهاته التي تجسدت في حنان القائد والإنسان محافظ شمال سيناء الذي لا يدخر جهدًا لدعم أبنائه من ذوي القدرات الخاصة.

وتابع: "ندعم جهود الرئيس والمحافظ في هذا الشأن وأرجو أن يحظى طلب العروس باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنحهم شقة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهذه الأسرة البسيطة".

وأكد أشرف حلاوة، أحد رجال الأعمال الداعمين للحفل أن جميع المواطنين يجب أن يكون لديهم حس إنساني بهذه الحالات قليلة العدد كبيرة التأثير.

وأضافت فاطمة نصار، راعية "نادي السعادة"، أن جميع سيدات نادي السعادة أم لسيدة وأيمن وزغاريد الفرحة اليوم هزت قاعة الأفراح بالمساعيد لافتة إلى أن رعاية الدولة لأصحاب البصيرة دليل على قوة الإرادة للحفاظ على أمن وأمان أهل سيناء.

وكان اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، شهد على توقيع عقد الزواج قبل 3 أيام بديوان عام المحافظة بحضور عددا من القيادات الشعبية والتنفيذية ونواب مجلس النواب.