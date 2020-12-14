طلاب بالأقصر يعبرون ترعة بالطوب.. ورئيس المركز: هنعمل لهم كوبري

علق العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز الزينية بالأقصر، على صورة متداولة لطلاب قرية "الحمامصة" يعبرون إحدى الترع من خلال الطوب، قائلا إن الأهالي وضعوا هذا الطوب للعبور من خلاله منذ 30 عاما، ويتواجد في نهاية الترعة، بمعنى أنه بعد 100 متر بعد نهاية الترعة يستطيع الأهالي الوصول للجهة الأخرى، دون المرور على الترعة.

وأضاف "الهواري" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، ويقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم، أنه ضمن خطة وتوجيهات الرئيس السيسي بإنشاء كباري ومعديات على الأماكن غير آمنة، هناك مخطط في المكان المذكور، وآخر في منطقة "نجع القواسم"، بالتنسيق مع وزارتي النقل والري.

وأشار إلى أن الأماكن المذكورة جرى تسليمها للوزارة الشهر الماضي، والمنظر المتداول في الصور يتكرر مع زيادة منسوب الترعة، وهناك معدية أنشأها الأهالي للعبور، خاصة أن عرض الترعة لا يتعدى 5 أمتار، مؤكدا أن دورهم خدمة الأهالي، وإنشاء كوبري لعبورهم سواء بالجهود الذاتية أو بتعاون وزارتي الري والنقل، وهذا شيء منتهي، منوها أن العمل في الكوبري سيبدأ الشهر المقبل، وسيزور المنطقة غدا للتعجيل في إنشاؤه.

وأوضح أن وزير النقل تفقد محور شمال الأقصر، والذي يربط مطار الأقصر حتى وادي الملوك والملكات.