القصة الكاملة لشاب حاول الانتحار بدمياط.. "مفيش شغل ومفيش شقة"

تراكمت عليه أعباء الحياة فقرر التخلص من حياته بمحاولة الانتحار بأن ألقى نفسه من أعلى الكوبري العلوي في محافظة دمياط ليتخلص من حياته بعد عجزه عن سداد إيجار الشقة التي يقطن فيها هو وزوجته وأطفاله، بالإضافة لصناعة الأثاث التي تدهورت خلال السنوات الماضية ولعمله في مهنة النجارة.

رجال الإنقاذ النهري تمكنوا من إنقاذ الشاب من موت محتم وتدخلت عدد من الجمعيات الخيرية التي تعمل تحت مظلة التضامن الاجتماعي بالتدخل وتوفيرهم شقة له بعدما ظل في الشارع وتأثيثها.

"الوطن" تنشر تفاصيل القصة كاملة والشاب الذي حاول الانتحار، حيث إنه متزوج وأب لطفلين وكان يعمل نجارا وبات حاليا بدون عمل وبسبب ضيق الحال تم طرده من شقته المؤجرة وظل ينام وأسرته في الشارع فحاول الانتحار وتم إنقاذه ونقله للمستشفى التخصصي بالأعصر وذهب إليه مسؤولو المجمع الإسلامي وتم توفير شقة له مدفوع إيجارها مقدما ومؤثثة.

ووفقا لتامر فايد رئيس مجلس إدارة جمعية منار السبيل فقال لـ"الوطن"، قامت لجنة زكاة السنانية بالتعاون مع جمعية المجمع الإسلامي بالسنانية باستئجار شقة له كما قامت جمعية البر والتقوى بمنحه 2 سرير صغير بالمرتبة ومواد غذائية وقام النائب محمد أبو حجازي بدفع خمسة آلاف جنيه نقدا له، بالإضافة لمواد غذائية من مديرية التضامن الاجتماعي بإشراف حسام عبد الغفار.

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حالة المواطن الذى تم إنقاذه بالأمس بعد أن حاول الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى الكوبرى العلوى حيث وجهت المحافظ تعليماتها إلى مديرية التضامن الاجتماعي بالتدخل فورًا وتقديم كافة أوجه الإغاثة العاجلة والرعاية الكاملة له و حصر احتياجات أسرته، إذ أكدت أنه وبتضافر الجهود مع المجتمع المدني تم تدبير مبالغ مالية وشقة سكنية مدفوعة الإيجار تم تجهيزها بالأثاث والفرش والأجهزة وأيضاً مواد غذائية وبطاطين و مراتب.

وكلفت عوض المديرية باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية والنفسية وتوفير المساعدة له ولأسرته.