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طقس اليوم: أمطار متوسطة ونشاط للرياح والعظمى 22 بالقاهرة

كتب:

محمد عزالدين
08:23 ص | الإثنين 14 ديسمبر 2020
الأرصاد

الأرصاد

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر شاشة القناة الأولى، والفضائية المصرية، وon، حالة الطقس اليوم الاثنين، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث شهدت البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة أول أمس، ويستمر حتى اليوم على معظم الأنحاء.

 ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أيضًا، أن تكون هناك أمطار من خفيقة لمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، ونشاط للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، ما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية. 

درجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية

القاهرة العظمى 22 والصغرى 15. 

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14. 

مرسى مطروح العظمى 20 والصغرى 13. 

بورسعيد العظمى 23 والصغرى 14. 

دمياط العظمى 24 والصغرى 14. 

الإسماعيلية العظمى 24 والصغرى 14. 

السويس العظمى 23 والصغرى 14. 

العريش العظمى 25 والصغرى 17. 

طابا العظمى 24 والصغرى 18. 

سانت كاترين العظمى 22 والصغرى 5. 

شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 18. 

الغردقة العظمى 28 والصغرى 15. 

الفيوم العظمى 23 والصغرى 13. 

بني سويف العظمى 23 الصغرى 13. 

المنيا العظمى 24 والصغرى 11. 

أسيوط العظمى 25 والصغرى 11. 

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