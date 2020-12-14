موسكو تفرز فئات معرضة للإصابة بكورونا لتحصينها.. وترامب: "مش هطعم"

شرعت السلطات الصحية في موسكو، اليوم، بتسجيل فئات جديدة، تُصنف بأنها عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، للبدء في عمليات تطعيمها.

وتشمل هذه الفئات الجديدة العاملين في قطاع الخدمات المدنية، والثقافة، وكذلك التجارة والخدمات البلدية.

ولقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، من إنتاج مركز جاماليا للأبحاث أصبح في أغسطس الماضي أول لقاح مسجل في العالم ضد كورونا.

وكانت الأولية قبل ذلك للقطاعات والفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، مثل موظفي المؤسسات الطبية والتعليمية، وموظفي المؤسسات الاجتماعية، وغيرهم من العاملين في المؤسسات التعليمية والطبية، الذين يعملون في مجال التنظيف، والتمريض ، وكذلك الإداريين في هذه القطاعات، وفقا لما ذكرته شبكة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

من جانبه، قال سيرجي سوبيانين عمدة العاصمة الروسية موسكو، إن دفعة جديدة من اللقاح ستصل إلى العاصمة، وسيتم فتح باب التسجيل للتطعيم ضد المرض لمجموعات الخطر الجديدة اليوم.

وسيكون اللقاح، متاحا لسكان موسكو الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما، وليس لديهم أمراض مزمنة، ولم يشاركوا في التجارب السريرية للقاح ضد كورونا المستجد، ولم يتم تطعيمهم في الثلاثين يوما الماضية.

وفي الولايات المتحدة والتي بدأت أمس، عملية توزيع لقاح "فايزر" المضاد لكورونا، والتي أكد الجنرال جوستاف بيرنا، المسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، إن أولى شحنات اللقاح ستصل الولايات الأمريكية صباح اليوم.

وأصبحت الولايات المتحدة سادس دولة تعطي موافقتها على اللقاح الذي يصنعه تحالف فايزر-بايونتيك الأمريكي-الألماني، بعد بريطانيا وكندا والبحرين والسعودية والمكسيك.

ويفترض أن تعطي وكالة الأدوية الأوروبية موافقتها بحلول نهاية ديسمبر الجاري.

وبدأت عملية الشحن لقاح تحالف فايزر-بايونتيك في صناديق وعلى درجة حرارة 70 دون الصفر، من مصنع فايزر في ميشيجن إلى المستشفيات ومراكز تلقيح أخرى أعدت لبدء إعطاء اللقاح اعتبارا من اليوم لملايين الأمريكيين، وفقا لما ذكرته شبكة "فرانس برس" الإخبارية الفرنسية.

وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية قد أجازت الاستخدام الطارئ للقاح، الجمعة الماضية، بعد أن أصبحت بريطانيا أول دولة تبدأ في استخدام اللقاح خارج التجارب السريرية في الأسبوع الماضي.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنَّه لا يخطط حتى الآن لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" التي أصابته وشفي منها في وقت سابق.

وقال ترامب على حسابه في موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "يجب على الأشخاص العاملين في البيت الأبيض الحصول على اللقاح في وقت لاحق من برنامج (التطعيم الوطني)، ما لم تكن هناك حاجة ماسة لذلك، لقد طلبت إدخال هذا التعديل، أنا لا أخطط لتلقي اللقاح، لكني انتظر بفارغ الصبر الفرصة لأخذه في الوقت المناسب".