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مرسيدس تستعد لإطلاق 8 طرازات لسيارات كهربائية بحلول 2022

كتب:

عمر العربي
02:05 م | الإثنين 14 ديسمبر 2020
EQC

EQC

تستهدف "مرسيدس بنز"، الريادة في مجال المحركات الكهربائية وبرامج المركبات، من خلال السيارات الكهربائية الطرزات الكهربائية التي أطلقتها والسلسة متعدة الاستخدامات التي تنوي طرحها في خلال العام المقبل.

وفي عام 2022، سيتمّ إنتاج ما مجموعه 8 سيارات مرسيدس- EQ في 7 مواقع في 3 قارات، خاصة أنَّ الشركة أنشأت استثمارات مبكرة في جميع أنحاء العالم في المرونة والمعدات التقنية.

ويتمّ توفير بطاريات سيارات "Mercedes-EQ" الكهربائية من خلال شبكة عالمية لإنتاج البطاريات مع مصانع في 3 قارات، ويُعد إنتاج البطاريات المحلية عاملاً رئيسيًا من عوامل النجاح في هجوم "مرسيدس-بنز" الكهربائي.

تعتبر الكهربة عنصرًا أساسيًا للتركيز الاستراتيجي "طموح 2039" لشركة "مرسيدس بنز" في عام 2022، ستضم المحفظة 8 طرازات كهربائية بالكامل من "مرسيدس- EQ".

شبكة إنتاج "مرسيدس-بنز" العالمية جاهزة للهجوم على المنتجات الكهربائية للشركة، وتدمج طرازات" مرسيدس- EQ" في سلسلة الإنتاج في مصانعها الحالية، وفقًا لما نشره موقع الشركة.

ومن المقرر أن تبدأ "EQS"، أول سيارة سيدان كهربائية فاخرة من مرسيدس-بنز ، في النصف الأول من عام 2021، مع إطلاق إنتاج سيارة الدفع الرباعي المدمجة الكهربائية "EQA"، إضافة إلى تحديد مصنع المجر "EQB"، سيتمّ أيضًا تصنيع أنظمة البطاريات عالية الكفاءة وتجميعها داخل شبكة الإنتاج.

ويمكن لعملاء فئة السيارات المدمجة التطلع إلى سيارتي "SUV" مدمجتين كهربائيتين بالكامل في "EQA" و"EQB" في عام 2021، وستحتفل "EQA" بالعرض العالمي الأول لها في يناير 2021 كأول مشتق كهربائي بالكامل من هذه السيارة المدمجة.

كما  سيبدأ مصنع "مرسيدس-بنز" في "بريمن" إنتاج سيارة EQE للأعمال في النصف الثاني من عام 2021، وسيتبع ذلك بعد ذلك بوقت قصير في مصنع بكين.

ويستعد مصنع مرسيدس-بنز في توسكالوسا (الولايات المتحدة الأمريكية) أيضًا لإنتاج سيارة "EQE SUV" و"EQS SUV" في عام 2022.

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