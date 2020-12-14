حصاد أول برلمان منتظم بعد "25 يناير": 891 قانونا و308 اتفاقيات دولية

تحدى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الصعاب التي واجهها في فصوله التشريعية المختلفة، واستطاع عبور السفينة رغم ما واجهه من أزمات، جاءت على رأسها جائحة كورونا.

ومع اقتراب نهاية الفصل التشريعي الأول ،أصدرت الأمانة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، حصاد المجلس، والذي تضمن المؤشرات العامة للعمل البرلماني على مدار أدوار انعقاده الستة.

بلغ إجمالي القوانين التي أصدرها المجلس نحو 891 قانونا بواقع 10556 مادة، اشتملت بعضها على قوانين اقتصادية لمواكبة الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه مصر، كما عمل المجلس على مدار انعقاده في تنفيذ تكليفات القيادة السياسية لتقديم تشريعات لخدمة مظلة الحماية المجتمعية، ونوقشت القوانين في 372 جلسة برلمانية، امتد بعضها لـ12 ساعة عمل متواصلة.

وعلى الجانب الدولي، حرص المجلس على إصدار نحو 308 اتفاقيات دولية، ويعد دوري الانعقاد الخامس والسادس أكثر الأدوار التي شهدت موافقة البرلمان على عدد من الاتفاقيات الدولية، بواقع 85 اتفاقية.

وشهد الفصل التشريعي على مدار أدوار انعقاده حالة من الحراك والتفاعل، دعمت عمل المؤستتين التشريعية والتنفيذية، وترجم ذلك على أرض الواقع من خلال عمل اللجان البرلمانية وعددها 25، في استخدام الأدوات الرقابية، وناقش المجلس 1278 بيانا عاجلا، و6008 طلبات إحاطة، و4133 سؤالا، و3188 اقتراح برغبة.

وكان الفصل التشريعي الأول لبرلمان 2015 مختلفا في تفاصيله كافة، باعتباره أول مجلس نيابي منتظم منذ ثورة 25 يناير، وحققت ثورة 30 يونيو نجاحا كبيرا في تغيير الخريطة النيابية تحت القبة، فلأول مرة تطرح لائحة لعمل الأحزاب تحت قبة البرلمان، وحمل النواب في طياتهم المعارضة الوطنية، وكشف عن ذلك العديد من المواقف التي نجح فيها البرلمان في ردع أبواق الإرهاب الخارجية.

وعمل المجلس على إصدار 342 قرارا بقانون خلال أول 15 يوما من انعقاده، كما عمل على إصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.