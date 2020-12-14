ضبط 241 قضية مخدرات وتنفيذ 57 ألف حكم قضائي في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 179 قطعة سلاح ناري، بحوزة 145 متهمًا، وتنفيذ 57140 حكمًا قضائيًا متنوعًا بإجمالي 4916 محكومًا عليه.

كما ضبط 241 قضية مخدرات بحوزة 253 متهمًا، و43 هاربًا، و25 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، 265 دراجة نارية مخالفة، و25٫581 مخالفة مرورية، وجرى ضبط 4 تشكيلات عصابية، وإعادة 9 دراجات نارية مبلغ بسرقتها.

وجرى فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.