ضبط 3 عاطلين بـ"هيروين وفودو وأدوية مهربة"في السلام والنزهة

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة عن ضبط (عدد من الأقراص المخدرة – عدد من الأقراص لأدوية مهربة ومحظور تداولها) بحوزة عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة) خلال ترويجه لبيعها على عملائه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد ترويجها على عملائه وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما ضبط (كمية من مسحوق الهيروين المخدر – سلاح ناري - عدد من الطلقات – 2 ميزان حساس - مبلغ مالي - 3 هواتف محمول)، بحوزة (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول السلام، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح بقصد الدفاع.

ضبط (كمية من مخدر الفودو – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول)، بحوزة (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول السلام، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائه.