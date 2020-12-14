"سمر" شهيدة الأسانسير بالمحلة قبل وفاتها: "ربنا يحفظ لي أولادي"

شهدت منطقه "منشية البكري" بمدينة المحله الكبرى بالغربية، حالة من الحزن والوجيعة، خيمت ملامحهما علي وجوه الأسر والعائلات، اليوم، حزنا علي رحيل "سمر الشرقاوي " مُدرسة رياض أطفال، والتي أطلقوا عليها "شهيدة الأسانسير" بعد احتاجازها داخل غرفة عناية بأحد المستشفيات الخاصه لمده 10 أيام متواصلة حتى وافتها المنية، في الساعات الاولي من فجر اليوم.

"ربنا يباركلي في ولادي فهم سندي في الحياة والدنيا ولا تحرمني منهم يا الله " تلك كانت آخر كلمات الشهيدة "سمر الشرقاوي" أثناء لقاءها الأخير بعدد من زميلاتها في حديقه نادي الصيد الرياضي، وحرصت حينها على التقاط الصور السلفي قبل ساعات من رحيلها إلى منزلها.

وعقب وداع زميلاتها دخلت "سمر" للعمارة السكنيه التي تقطن بها واستقلت المصعد وأثناء صعودها سقط أرضًا من الطابق السابع نتيجة عطل هيدروليكي، مما تسبب في إصابتها بكدمات وجروح قطعية ونزيف بقاع جمجمه المخ وجرى حجزها بغرفة العناية المركزة حتي وفاتها.

ونعتها وميلتها "ياسمين السبكي" قائلة: "سمر حبيبتي بقت في ذمه الله .. وردة عمري وصاحبتي فارقتني خلاص .. إدعوا لها بالرحمه.. ربنا فضله عظيم وشكرا لكل من ساهم في محنتها وربنا يعينا علي رعايه أبناءها " .

في ذات السياق تقدم أعضاء اللجنة النسائية بنادي الصيد بواجب العزاء لأسرة الشهيدة في خطاب وبرقيه رسميه دون فيها "ربنا يرحمك يا سمر ..رحيلك صدمه لنا جميعا وربنا يصبر اهلك ويلهمهم الصبر والسلوان يارب العالمين " .

تعود أحداث الواقعة إلى إخطار تلقاه اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، من العميد محمد فتحي، مأمور قسم شرطة ثان المحلة، بورود بلاغًا من شرطة النجدة يفيد باصابه "سمر.ا.ا.ا" بنزيف في المخ عقب سقوط أسانسير أحد الابراج السكنية بالمحلة وجرى نقلها إلى مستشفى خاص وتحويلها لمستشفى طوارئ المنصورة.

وفوجئ سكان العقار بصراخ سيدة من داخل الأسانسير، إثر سقوطه وتعلقه في الهواء، وتبين إصابتها بنزيف شديد، وجرى تحرير المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة .