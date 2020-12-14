رئيس مدينة إسنا الجديد يشدد على تطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا

أعلن مجلس مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، تسلم "إبراهيم عبده نصير سليمان"، مهام عمله رئيساً للمركز والمدينة، واستهل العمل بعقد لقاء بموظفي الوحدة المحلية.

حضر اللقاء المهندس محمد سيد سليمان رئيس المدينة الأسبق، وعبد الرحيم طايع، وصباح منصور نائب رئيس مركز ومدينة إسنا، علاء جعفر سكرتير عام المجلس وجمال عبد المحسن رئيس غرفة عمليات المجلس، ورؤساء القري وجميع العاملين بالمجلس .

وخلال اللقاء تم التعارف بين الموظفين ورئيس المدينة ومراجعة موقف العمل التنفيذى على أرض مركز إسنا فى المدينة والقرى، والموقف التنفيذى لسير المشروعات الجارى العمل فيها والمقترحة للتنفيذ خلال الفترة القادمة.

وشمل اللقاء مناقشة جميع الموضوعات الجارية بكل إدارة وعرض جميع الملاحظات، والاهتمام الدائم بكل ما يرفع مستوى المواطن من نظافة الشارع ورفع الاشغالات بالمدينة والقرى.

وشدد رئيس المدينة الجديد خلال اللقاء، على جميع العاملين والمترددين علي المجلس بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وارتداء الكمامات حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وبعد انتهاء اللقاء التقى رئيس المدينة الجديد، عدداً من المواطنين، للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها، وفقاً للوائح والقوانين بالتنسيق مع الجهات المختصة.

يذكر أن نصير كان يعمل رئيس حى الجنوب بمحافظة بورسعيد ثم رئيسا لمركز ومدينة العدوة بمحافظة المنيا.

وأصدر وزير التنمية المحلية القرار رقم 334 لسنة 2019 بندب إبراهيم عبده نصير سليمان من العاملين بدرجة المدير العام بمجموعة قيادات الإدارة المحلية للعمل بوظيفة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط نقلاً من وظيفة رئيس مركز ومدينة العدوة بمحافظة المنيا.

ومن المقرر أن يقيم موظفي مجلس مدينة إسنا حفل لتكريم المهندس محمد سيد رئيس المدينة السابق تقديرا لجهوده خلال فترة توليه رئاسة المدينة طوال 5 أعوام ماضية.