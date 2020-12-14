منها مصر.. بدء عودة العمالة المنزلية من الدول المحظورة للكويت اليوم

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، وصول أولى رحلات خطة عودة العمالة المنزلية من الدول عالية الخطورة إلى مطار الكويت الدولي اليوم.

ووفقًا لما أعلنته إدارة الطيران المدني الكويتية، الخميس الماضي، ‏أن المرحلة الأولى لعودة العمالة المنزلية إلى البلاد، ستكون من الهند والفلبين، بعد اعتماد المختبرات الطبية في الخارج، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والصحة والجهات المعنية.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت جاهزيتها لاستقبال طلائع العمالة المنزلية العادة إلى الكويت من الخارج، مؤكدة أن نجاح خطة عودتهم من الدول المحظورة، سيفتح المجال أمام عودة باقي المقيمين من جميع الدول.

وأوضح مسؤولو الطيران المدني الكويتية، أن خطة عودة العمالة المنزلية إلى البلاد ستستغرق 4 أشهر، وستوفر التكاليف على الكفيل، الذي سيكون له حرية اختيار قدوم عمالته عبر الطيران المباشر إلى الكويت، أو اختيار دولة وسيطة (ترانزيت).

كانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أول أغسطس الماضي، حظر الطيران التجاري للقادمين من 31 دولة حتى إشعار آخر، بناء على تعليمات السلطات الصحية الكويتية؛ لمجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وشمل القرار كلًا من مصر والهند وإيران والصين والبرازيل وكولومبيا وأرمينيا وبنجلاديش والفلبين‏ وسوريا وإسبانيا وسنغافورة والبوسنة والهرسك وسيريلانكا ونيبال والعراق والمكسيك وإندونيسيا وتشيلي وباكستان ولبنان وهونج كونج وإيطاليا ومقدونيا الشمالية ومولدوفا وبنما وبيرو وصربيا ومونتنيغرو وجمهورية الدومينيكان وكوسوفو.

وقامت سلطات الطيران المدني الكويتية في وقت لاحق بحذف سنغافورة من القائمة وإضافة كل من أفغانستان، وفرنسا، والأرجنتين، واليمن، ليصل إجمالي عدد الدول المحظورة إلى 34 دولة، مع تأكيدها على مراجعة القائمة، سواء للحذف أو الإضافة كل عشرة أيام.