الأرصاد: استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة اليوم (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدرت بيانا رسميا عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتي بدأت أمس الأحد وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

وأضافت شاكر، خلال حديثها لشاشة "إكسترا نيوز"، أنّ درجات الحرارة ارتفعت أمس وكانت أعلى من المعدلات الطبيعية، إذ وصلت درجة الحرارة العظمى على القاهرة لـ27 درجة، فضلا عن نشاط الرياح والأتربة المثارة على غرب البلاد، مع فرص الأمطار الخفيفة التي بدأت على غرب البلاد، واليوم الاثنين متوقع أن تستمر الرياح المثيرة للرمال والأتربة على معظم أنحاء الجمهورية، على السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء والقاهرة وشمال الصعيد ومدن القناة وتقل معها الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق السريعة والصحراوية.

وتابعت شاكر أنّ درجات الحرارة تنخفض بنحو 5 درجات مقارنة بأمس، ومتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة إلى 22 درجة مع استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد وستكون أمطاراً متوسطة، وقد تكون غزيرة على المناطق الغربية للبلاد، مثل السلوم ومطروح ومتوسطة على باقي الساحل الشمالي ومحافظات الوجه البحري.

ونوهت شاكر بأنّ غداً الثلاثاء تنخفض درجات الحرارة 3 درجات وتصل لـ19 درجة بالنسبة للقاهرة العظمى، وسيكون هناك فارق 3 درجات مقارنة بأمس الأحد، إذ يشعر المواطنون بالبرودة أثناء النهار والليل، خاصة مع نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة على معظم المناطق الشمالية والقاهرة وشمال الصعيد وسيناء.