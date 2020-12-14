مصرع ربة منزل صدمها القطار أثناء عبور مزلقان ببنها

شهد مزلقان ميت عاصم، دائرة مركز بنها، حادثا مأساويا، اليوم، حيث لقيت ربة منزل مصرعها، بعد أن صدمها القطار أثناء عودتها من توصيل ابنها للمدرسة.

جرى نقل الجثه إلى مستشفى بنها العام وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بمناظرة الجثة من الطب الشرعي والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث وسؤال شهود عيان الواقعة.

تلقى المقدم أحمد عبد المنعم، رئيس مباحث مركز بنها بلاغا بوفاة، ربة منزل صدمها قطار على مزلقان قرية ميت عاصم دائرة المركز، وأخطر اللواء حاتم حداد مدير المباحث وانتقل العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية وتبين أن المتوفاة تدعى "ج.ن" 37 عامًا، كانت تقوم بتوصيل ابنها للمدرسة بقرية ميت عاصم وعقب عودتها صدمها القطار على مزلقان ميت عاصم ولقيت مصرعها فى الحال وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بدفن الجثة.

من جهة أخرى، شهد طريق البرادعة بالقناطرالخيرية انقلاب سيارة ميكروباص بسبب التخطى الخاطىء، أسفر عن إصابة ربة منزل جرى نقلها لمستشفى القناطر العام، وجرى إخطار اللواء حاتم حداد مدير المباحث، وانتقلت قوة أمنية وتم رفع السيارة وتبين أن سبب الحادث محاولة قائد السيارة تخطي سيارة أخرى فانقلبت السيارة على جانب الطريق ما أسفر عن إصابة ربة منزل ونقلها إلى المستشفى.