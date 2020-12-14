رد صادم من محمد سعد لمنتقديه في عيد ميلاده: مش هكون مياه معلبة

يحتفل الفنان محمد سعد، اليوم، بعيد ميلاده، والذي يوافق اليوم 14 ديسمبر.

ويعد محمد سعد واحدًا من الفنانين الذين حققوا نجاحًا كبيرا في مجال الكوميديا سواء بالسينما أو الدراما التلفزيونية والمسرح، ودومًا كان الجمهور ينتظر أعماله الجديدة.

وبالرغم من نجاحه الجماهيري الكبير، إلا أن محمد سعد تعرض لهجوم عدد من النقاد بسبب إعتماده على تقديم "كراكتر" واحد في كل فيلم سينمائي جديد مثل "اللمبي"، و"عوكل"، و"كتكوت" وشخصيات أخرى، وفي حواره السابق مع "الوطن" وجه الفنان محمد سعد التحية رسالة للنقاد قائلًا: "نقدكم علي دماغي من فوق، ولكن لابد أن أشير إلي جزئية مهمة، وهي أن إسماعيل يس مثلًا قدم مجموعة من الأفلام علي شاكلة (إسماعيل يس في الأسطول، إسماعيل يس في مستشفي المجانين، إسماعيل يس في البحرية) وغيرها من الأعمال العظيمة التي ما زلنا نشاهدها حتى الآن، ولكن يظل السؤال هل إسماعيل يس كرر نفسه بهذه الأعمال؟ الإجابة بالطبع لا لأنه ناقش من خلال تلك الأفلام مواضيع مختلفة، ومن هذه النقطة أري أن التاريخ يعيد نفسه باستمرار من أيام شارلي شابلن، وفي النهاية يظل إسعاد الجمهور بمثابة شاغلي الأول والأخير".

وعند سؤال محمد سعد عن سبب حصر نفسه في تلك النوعية بتقديم أدوار "الكاراكتر" رغم امتلاكه للموهبة الحقيقية ـبحسب آراء النقاد والتي تمكنه من تأدية أدوار متنوعة، قال "سعد": "أشكر النقاد علي إيمانهم بموهبتي كممثل، ولكن دعني أسألك هل تقديم الكاراكتر أمر سهل؟ هو أصعب من أي شخصية عادية أو نمطية، أي أنني أختار الصعب في أعمالي بغرض التميز عمن حولي، علما بأنه من السهل أن أقف أمام الكاميرا وأقول الكلمتين وخلاص، ولكني سأتحول آنذاك إلي ما يشبه المياه المعلبة، وهذا ما أرفضه تمامًا، لأني أسعي دائما لترك بصمة بأدواري وأعمالي، بدليل أنني عندما قدمت فيلم "عوكل" قبل سنوات عدة ظل الجمهور علي مدار الأسبوع الأول من العرض يسأل عن اسم الممثل الذي قدم دور "أطاطا" إلي أن اكتشفوا واقع الأمر، وحينها لمست نجاحًا كبيرًا للشخصية، لأنها تركت بصمة راسخة لدي الجمهور".

يذكر أن أخر الأعمال الفنية التي قدمها الفنان محمد سعد كانت مشاركته بمسرحية "فوق كوبري ستانلي" والتي تم عرضها بالمملكة العربية السعودية العام الماضي، وشارك في بطولة المسرحية "سامي مغاوري، طاهر أبو ليلة، ويزو ومي سليم".