المجلس العربي: حجم الفساد والتهرب الضريبي يتجاوز 2.5 تريليون دولار عالميا

نظم المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، مؤتمرا عبر الإنترنت، حول اليوم العالمي لمكافحة الفساد، بمشاركة العديد من الشخصيات العامة المصرية والعربية.

وفي بداية المؤتمر، قالت الدكتورة راندا رزق، أمين عام المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، إن هذا المؤتمر هو وسيلة للتأكيد على الشفافية ومكافحة الفساد، مؤكدة على ضرورة نشر ثقافة المسائلة والشفافية.

حجم الفساد والتهرب الضريبى عالميا يتجاوز الـ2.5 تريليون دولار

وقال شرف الموسوي، رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية للشفافية، إن مجموعة المنصات الدولية التي تعمل في مجال الرقابة على المشتريات ومكافحة الفساد والتهرب الضريببي، قدرت أن حجم الفساد والتهرب الضريبي على مستوى العالم يزيد عن حوالى 2.5 تريليون دولار أمريكي وهذا مبلغ ضخم جدا.

وأوضح "الموسوي" أن أغلب هذه الأموال تخرج من دول العالم الثالث وهي الدول الفقيرة.

وأكد خلال "الوبينيار"، على ضرورة أن تترك الحكومات في جميع الدول لمؤسسات المجتمع المدنى بشكل عام مجالا للعمل، فإذا لم تتمكن هذه المؤسسات من العمل، وإذا لم تجد البيئة المناسبة للعمل، فبالتأكيد سيكون عطاءها محدود جدا.

وأشار الدكتور أحمد منصور، مدير إدارة القنوات الرقمية، وخبير "البلوك تشين" السابق بالبنك المركزي، أن هناك حالة من حالات التحول الرقمي تظهر بشدة في القطاع المصرفي ليست وليدة اللحظة، وإنما هي من أوائل عام 2016، الذي يهدف إلى الحد من الفساد المالي الذي يحدث في الإدارات المختلفة من قطاعات الدولة الكثيرة جدا.

وأضاف الدكتور مجدي يوسف، عضو مجلس إدارة الجمعية الوطنية للشفافية ومكافحة الفساد بفيينا، أن الرقابة الادارية غنية عن التعريف لكنها كانت لفترة طويلة، تأخذ المعلومة ويتم التحري عنها ثم التحقيق فيها وإصدار الحكم فيها من خلال المحكمة، وتكون بنسبة 95% أحكاما رادعة للمتهمين.

وتابع أن دور الحكومة لتحقيق رؤية مصر 20-30 مهم جدا، موضحا أن الحكومة ملزمة بتزويد جرعة التوعية لدى المواطنين بكافة شرائحهم والقطاعات المختلفة كرجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والموظفين والمواطنين والبسطاء، أي كانت شرائح المجتمع فلابد وأن تقوم الحكومة بزيادة جرعة التوعية.

وأكد الدكتور محمد عزام، الأمين العام المساعد للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، في مداخلة بـ"الوبينار"، على دور المجلس في مفهوم زيادة معامل الثقة الرقمي، مضيفا أن الجميع مدرك أن التكنولوجيا ستقوم بحل مشاكل كثيرة جدا في موضوع مكافحة الفساد بشكل أو بآخر.

وأشارت أيضا الدكتورة ليلي علم الدين، خلال مداخلة بـ"الوبينار"، إلى ضرورة عدم إغفال معامل الثقة الرقمي واعتباره قضية لابد من التوعية بها، مشيرة إلى أنها قفزة حضارية كبيرة تتطلب تأهيل المجتمع وتسهيلها للمواطنين وتقديم الثقة لهم.

أدار الجلسة الدكتور نزار سامي، عضو المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى تقديمه لعرض عن المجلس ودور المسؤولية المجتمعية للأفراد والمؤسسات، وغيرها في مواجهة والحد من الفساد، مستعرضا أيضا بعض مظاهر الاحتفال في مصر باليوم العالمي لمكافحة الفساد.