س و ج.. كل ما تريد معرفته عن التصالح الضريبي

أجابت مصلحة الضرائب العقارية عن عدد من التساؤلات بشأن التصالح الضريبي، وطريقة حساب العبء الضريبي للوحدات السكنية في القانون الجديد، ومنح القانون العديد من التيسيرات والإعفاءات الضريبية لبعض العقارات المبنية لطبيعة استخدامها، وكذا للعقارات المبنية الخاضعة للضريبة، وقرر المشرع إعفاء بعض الأبنية وفقا لما نصت عليه المادة 18 من قانون الضرائب.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، "س وج" بشأن التفاصيل الكاملة عن التصالح الضريبي، وفقا لأحكام القانون التي أعلنتها مصلحة الضرائب العقارية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

1ـ كيف يتعامل القانون الجديد مع أصحاب العقارات التي لم يسبق تسجيلها لدى مصلحة الضرائب العقارية؟

نص القانون صراحة على إعفاء المكلفين غير المسجلين بأجهزة الضرائب العقارية من سداد أي أعباء، تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة، شرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون لمحاسبته ضريبيا بأثر فوري وليس رجعي، وذلك لبناء علاقة تقوم على الثقة بين المجتمع الضريبي والمصلحة.

2ـ ما هي العقارات التي ستخضع للضريبة العقارية؟

ـ تسري الضريبة على العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه، وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام.

ـ يعني هذا أنّ المباني القائمة حاليا خاضعة للضريبة، سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أيا كان موقعها الجغرافي.

ـ تفرض الضريبة على الأراضي الفضاء المستغلة جراجات، مشاتل، مؤجرة وغيرها، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة.

ـ تخضع التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر للضريبة أيضا، والمقصود بالعقار في القانون الجديد هو كل وحدة سكنية في المبنى وليس المبنى بالكامل.

3ـ ما هو موقف العقارات التامة وغير المشغولة من الضرائب ؟

ـ أوضحت مصلحة الضرائب أنّه طالما أنّ المبنى أقيم وأصبح تام البناء، سيخضع للضريبة على العقارات المبنية حتى وإن ظل غير مشغول، ومن ثمّ فإنّ القانون الجديد لم يعالج حالات الخلو، فلا مجال هنا للقول برفع الضريبة عن الوحدات التي يتم إخلاؤها.

4ـ هل يتم فرض الضريبة على الأراضي الفضاء؟

ـ نفت مصلحة الضرائب فرض الضريبة على الأراضي الفضاء طالما لم يتم استغلالها، فإذا أدى المكلف بأداء الضريبة باستغلالها بأي من أنواع الاستغلال، فإنّها تخضع للضريبة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة أو غير مسورة.

5ـ ما هو سعر الضريبة؟

ـ سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدات السكنية وغير السكنية.

وتفرض الضريبة العقارية بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، والتي أعيد تنظيم أحكامها بقانون الضرائب الحالي، رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية فهو لا يفرض ضريبة جديدة، كونها مفروضة بالفعل في السابق وتعارف عليها المجتمع بـ"العوايد".