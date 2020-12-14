استكمال تجهيز 11 تجمعا تنمويا بشمال سيناء تمهيدا لافتتاحها

تابع أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، استكمال تجهيز التجمعات التنموية بوسط سيناء، وعددها 11 تجمعا، وإعدادها للافتتاح، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأعلن الغندور، في اجتماع تنفيذي بحضور مسؤولي التربية والتعليم والأوقاف والشباب والرياضة والصحة وتنمية القرية والمياه والصرف الصحي، عن اهتمام القيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء، مشيرا إلى أنه جارِ الانتهاء من عملية إنشاء وتوصيل المرافق الخدمية وتجهيز الأراضى الزراعية لتوزيعها على المنتفعين بواقع منزل ومساحة 5 أفدنة لكل منتفع.

وأوضح أن كل فرد يحصل على منزل داخل التجمع على مساحة 175 مترا مربعا (منها 120 مترا مربعا مسقوف والباقي فضاء لاستغلاله في أية أنشطة إضافية) فضلا عن حصوله على 5 أفدنة.

وأشار سكرتير عام محافظة شمال سيناء، إلى أن توجيهات السيد الرئيس بزيادة عدد المواطنين المستفيدين من التجمعات التنموية، بخفض عدد الأفدنة لكل فرد إلى 5 أفدنة بدلا من 10، لتوسيع الاستفادة منها وزيادة فرص التنمية الزراعية.

وأضاف أنه يتم بحث وتحديد الاحتياجات اللازمة لتلك التجمعات فى مختلف المجالات للعمل على توفيرها عن طريق الوزارات والجهات المعنية، حيث تضم التجمعات علاوة على المنازل، مدارس ومراكز شباب وووحدات صحية ومساجد وآبار مياه ومحطات رفع وتحلية وسدود تحويلية وغيرها، بجانب الأسواق والمحال التجارية ووحدات استديو وغرف للإقامة والخدمات المرتبطة بها.

واستعرض السكرتير العام احتياجات كل جهة بعد حصرها لتقديمها إلى الجهات المعنية للعمل على توفيرها في أسرع وقت للقيام بدورها في المجتمعات التنموية عقب تسليمها للمنتفعين.

وحددت مديرية التربية والتعليم احتياجاتها في مدرستين 6 فصول، ومدرسة 22 فصلا، و6 مدارس بـ11 فصلا، بإجمالى 100 فصلا وتجهيزها وتأثيثها وتوفير استراحات للعاملين.

كما حددت الأوقاف احتياجاتها في: 9 مساجد وتوفير الفرش والمنابر ومواتير المياه وعدادات الكهرباء والمياه والصرف الصحي واستراحات للعاملين.

كما حددت الصحة احتياجاتها في: وحدة صحية وفرشها وتجهيزها بالمعدات الطبية والأثاث الطبى والمياه والكهرباء والصرف الصحى واستراحة للعاملين.

وحددت مديرية الشباب في: تجهيز وفرش مراكز الشباب وتأثيثها وتوفير المعدات والأدوات الرياضية والملاعب واستراحات للعاملين.

وحددت شركة المياه والصرف الصحي احتياجاتها في: توفير مصادر بديلة للمياه وإنشاء محطات مياه وخطوط بديلة وآبار للمياه.

يذكر أن تلك التجمعات ممولة من الصناديق العربية وعددها 18 تجمعا موزعين على محافظتي جنوب سيناء، بواقع 7 تجمعات، وشمال سيناء بواقع 11 تجمعا، وأن تجمعات محافظة شمال سيناء تقع فى منطقة وسط سيناء بمركزي الحسنة ونخل، منها 5 تجمعات بالحسنة، وهي: أم فروث بالمغارة والكيلو 61 ببغداد والدفيدف والنوافعة بالمغفر وخشم القاد بالحسنة. و6 تجمعات بنخل، وهي: طويل الحامض والخفجة والنثيلة 1 والنثيلة 2 وأبو رصاصة بصدر الحيطان وطيبة بالتمد.

ويذكر أيضا أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح عدد 3 تجمعات تنموية، ضمن افتتاحه لعدد من المشروعات القومية في إطار الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.

وأضاف المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء أن هناك مرحلة ثانية، لإنشاء 946 منزلا، لاستيعاب الزيادة في أعداد المنتفعين، طبقا لتوجيهات السيد الرئيس، وأن تلك التجمعات بها استديوهات وغرف للإقامة يمكن إقامة العاملين بها بعد تجهيزها.