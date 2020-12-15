حفل فرقة ثلاثي الجيتار "Cairo Guitar Collectiv" الجمعة بالمانسترلي

يُنظم المركز الدولي للفنون بقصر المانسترلي في المنيل التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ضمن حفلات الموسم الثاني للمركز، حفل الثلاثي"Cairo Guitar Collectiv" ، في الثامنة مساء الجمعة 18 ديسمبر 2020، مع اتخاذ كل التدابير الوقائية والاحترازية.

يُقدم الثلاثي "CGC" مجموعة من أشهر المقطوعات العالمية كتكوين ثنائي وثلاثي لكبار المؤلفين منهم: أستور بيازولا، كلود ديبوسي، يوهان سيباستيان باخ، مع العديد من القطع المنفردة لفيديريكو مورينو توروبا، مانويل ماريا بونس، بالإضافة إلى مؤلفات كوزما "وهو مؤسس الفريق".

يُذكر أن ثلاثي "CGC" القاهرة تأسست في يونيو 2015م ، وتخصصوا في عزف الأعمال العالمية على الجيتار، وتتكون المجوعة من ثلاثة أعضاء هم : Pawe Kuźma وهو بولندي الأصل ويعمل حالياً أستاذا مساعدا لعلوم الموسيقى وآلة الجيتار في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وحصل على شهادات تقدير من بولندا، فنلندا، ألمانيا، التشيك، النمسا، ومصر، أما محمد أبو رحاب هو من مواليد القاهرة ويدرس بالجامعة الأمريكية، فاز بمسابقة كونشيرتو الجامعة الأمريكية عن تأديته لكونشرتو فيفالدي بمصاحبة الأوركسترا، وعن طه المنسي فهو من مواليد المنصورة وبدأت علاقته بالموسيقى بتعلم آلة العود والغناء العربي، وتخرج من الثانوية الموسيقية بأكاديمية الفنون، وشارك في العديد من الحفلات كمغنٍ لأعمال الموسيقى العربية، ثم اتجه للعزف على الجيتار الكلاسيكي والليد جيتار.

وعلى جانب آخر يستضيف بيت السحيمي "بشارع المعز"، التابع لقطاع الصندوق، في السابعة مساء الخميس القادم 17 ديسمبر 2020م، حفل فرقة "الروضة للإنشاد الديني" والمُنشد فرج سعيد، مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية.، وتُقدم فرقة الروضة مع المنُشد فرج سعيد مجموعة من الأغاني الدينية والابتهالات والتواشيح ومجموعة من الأعمال الغنائية في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأسست فرقة الروضة في يناير 2016م، وهم شباب وبنات من محافظات مختلفة تخرجوا من مدرسة الإنشاد الديني التابعة لنقابة المُنشدين كما قدمت الفرقة مجموعة من الحفلات بدار الأوبرا المصرية ومركز الربع الثقافي وقصر الأميرطاز.