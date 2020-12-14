بالأسماء.. إعلان فوز 21 نائبا للدقهلية بمجلس النواب

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الإثنين، النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب في محافظة الدقهلية، التي جرت جولة الإعادة بها يومي 7 و 8 ديسمبر الجاري.

وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات، إن دائرة بندر المنصورة فاز بها وحيد رمضان فودة، وشهرته وحيد فودة، وأحمد محمد سلام الشرقاوي، وشهرته أحمد الشرقاوي.

وأضاف، أن دائرة مركز المنصورة، فاز بها كل من: حسن حسين محمد أحمد المير، وشهرته حسن المير، ومحمد إسماعيل إسماعيل الشريف، وشهرته محمد الشريف.

ودائرة مركز بلقاس فاز بها كل من: محمد عبد الرازق محمد قرقر، وشهرته وحيد قرقر، وفايق الزكي المغازي سلامة، وشهرته فايق الزكي.

ودائرة مركز طلخا، فوز بها كل من: السيد الخضر علي جوهر وشهرته السيد الخضر، ورضا عبد الله محمد غازي حبيب، وشهرته رضا غازي.

ودائرة مركز دكرنس، المخصص لها 3 مقاعد وفاز بهم مكرم السيد المتولي رضوان وشهرته مكرم رضوان، وأشرف الشبراوي سعد محمد أبو العلا، وشهرته أشرف أبو العلا، ووليد فتحي السيد فرعون، وشهرته وليد فرعون.

ودائرة مركز منية النصر فاز بها: محمد نجيب خالد علي نور الدين، وشهرته محمد نجيب خالد، وخالد مصطفي كامل عبد السلام، وشهرته خالد الحداد.

ودائرة مركز المنزلة فاز فيها: أحمد أحمد الحديدي مشميش، وشهرته أحمد الحديدي، ومجدي محمد علي الأمير، وشهرته مجدي الأمير.

ودائرة ميت غمر، فاز بها: أحمد إبراهيم أحمد السعيد الألفي، وشهرته أحمد الألفي، ومحمود أحمد العزب سيد أحمد، وشهرته دكتور محمود العزب.

ودائرة مركز أجا فاز بها: إيهاب أنيس عبد اللطيف عبد الله، وشريف مصطفي الجبلي.

ودائرة السنبلاوين فاز بها: أسامة محمد عبد العاطي متولي، ومحمد السعيد عوض سيد أحمد.

وتنافس على مقاعد المحافظة، 42 مرشحا في 10 دوائر انتخابية، كل دائرة مخصص لها مقعدين ما عدا دائرة دكرنس مخصص لها 3 مقاعد.