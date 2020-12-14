الدقهلية تغير جلدها: خسارة 15 نائبا والمستقلون "الحصان الأسود"

انتهى أطول ماراثون لانتخاب أعضاء مجلس النواب عن المقاعد الفردية في محافظة الدقهلية، الذي استمر على مدار 90 يوما، وذلك باختيار 21 نائبا، منهم 18 عضوا جديدا، و3 فقط من النواب القدامى، فيما خسر 15 نائبا، وخلت المقاعد الفردية، من تمثيل المرأة بعد خسارة 40 سيدة من الجولة الأولى.

واكتسح المرشحون المستقلون نتيجة الانتخابات، بحصولهم على 12 مقعدا، فيما حصل مرشحو الأحزاب على 9 مقاعد، منهم 7 لـ"مستقبل وطن"، ومقعدين فقط لمرشحي "الشعب الجمهوري"، فيما خرج حزبي المؤتمر والوفد من جولة الإعادة بدون أي مقعد.

وحافظ النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب عند دائرة بندر المنصورة على مقعده، وعاد وحيد فودة، سليل العائلة البرلمانية، إلى البرلمان مرة أخرى بعد أن دخله 2010، ولم يتمكن من النجاح ثانية حتى 2020.

وغيرت دائرة مركز المنصورة من جلدها تماما وخسر جميع نوابها "محمد عقل، وخالد حماد، والسيد حجازي" لتأتي باثنين من المستقلين أحدهما محمد الشريف، الذي يدخل البرلمان لأول مرة، ويعود إلى البرلمان مرة أخرى حسن المير، الذي دخل دورتين سابقتين.

وحققت دائرة بلقاس أكبر المفاجآت، بخروج النائب إلهامي عجينة، بفارق كبير من الأصوات، الذي حل في المركز الأخير، وفق الحصر العددي للأصوات، فيما حافظ النائب وحيد قرقر على مقعده، ويأتِ معه اللواء فايق الزكي، الذي خاض الانتخابات للمرة الأولى.

واستحق السيد الخضر لقب "الحصان الأسود" في دائرة طلخا، بعد أن حصد أكبر عدد من أصوات الناخبين ويأتي معه رضا غازي، بينما خسر النائب بسام فليفل.

واستطاع المستقلون في دائرة دكرنس أن يكسروا تحالف "مستقبل وطن" مع الشعب الجمهوري، ليحصد اثنان من المستقلين أعلى الأصوات بالحصر العددي، مع النائب مكرم رضوان، الذي يعود للبرلمان مرة أخرى، حيث إنها الدائرة الوحيدة بالدقهلية المخصص لها 3 مقاعد، فيما خسر النائبين السابقين نصحي البسنديلي وشوقي عبد العليم.

وجاءت نتائج الحصر العددي في منية النصر بكل من محمد نجيب خالد، وخالد الحداد، بدون مفاجآت، بعد أن خسرت النائبة آمال طرابية في الدائرة من الجولة الأولى.

واستطاع أحمد الحديدي مشميش، حصد أعلى أصوات الحصر العددي في دائرة المنزلة، ومعه النائب الأسبق مجدي الأمير، مرشح "مستقبل وطن".

أما كبرى المفاجآت في دائرة ميت غمر، فهو اكتساح المرشحين الجدد، لتغير الدائرة جلدها تماما، بعد أن أقصت رئيس الزمالك المعزول من الجولة الأولى واستطاع كل من الدكتور محمود العزب، وأحمد الألفي أن يحصدان أعلى الأصوات متغلبين علي النائب بدوي عبد اللطيف، مرشح حزب الوفد.

ولم تخلو دائرة السنبلاوين من المفاجآت بخروج النائب همام القزمازي، ومعه أحمد رجب، رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، ليحصد أسامة عبد العاطي، ومحمد السعيد عوض، أعلى الأصوات.