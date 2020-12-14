مقتل مسلحين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

لقي مسلحان شديدا الخطورة مصرعهما في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في وكر كانا يتحصنان به، على طريق العاشر من رمضان بلبيس، وعثر بحوزتهما على أسلحة آلية ومخدرات.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواجهة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة، والإصرار على إنهاء البؤر الإجرامية والعناصر التي تقوم بالإتجار في المواد المخدرة.

وفى إطار اضطلاع قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع بتنفيذ التوجيه وبناءً على خطة لمواجهة العناصر والبؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية وعقب إنهاء ما يسمى ببؤرة السحر والجمال بعد القضاء على العناصر التي كانت تتخذها ومنطقة طريق جنيفة وطريق السويس وكراً للترويج وبيع المواد المخدرة وبعد تضييق الخناق عليهم بتلك الأماكن، توصلت تحريات مجموعة العمل المشكلة برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قيادات ومفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية، إلى قيام العنصرين الإجراميين شديدي الخطورة وهما عاطل 22 سنة وسابق اتهامه في قضية شروع في قتل، والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، والثاني عاطل 17 سنة مقيم الحسنة بشمال سيناء، بالإتجار في المواد المخدرة وبخاصة مخدر الهيروين متخذين من طريق (العاشر من رمضان / بلبيس) بدائرة مركز بلبيس وقسم ثان العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي وحيازتهما لأسلحة نارية وذخائر لحماية تجارتهما غير المشروعة واستخدامهما لدراجة نارية للتنقل على الطريق المُشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما من خلال إعداد بعض الأكمنة بطريق (العاشر من رمضان بلبيس) برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط مجموعة العمل مدعومين بمدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي ولدى دخول العنصران المذكوران يستقلان دراجة نارية بنطاق أحد الأكمنة واستشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها على الفور أحكمت القوات التعامل معهما بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران وتبين مصرعهما وعُثر بجوار جثتيهما على 2 بندقية آلية وأربعة خزن و65 طلقة من ذات العيار و750 جم هيروين - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".