للمهندسين.. فيديو توضيحي للاشتراك بمشروع العلاج عبر تطبيق "نقابتي"

بدأت نقابة المهندسين، في تلقى طلبات الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم لعام 2021، من خلال المنظومة الطبية الذكية عبر تطبيق "نقابتي".

وأعلنت نقابة المهندسين، تدشين تطبيق إلكتروني تحت اسم "نقابة المهندسين – نقابتي"، على "جوجل بلاي"، لافتة إلى أن التطبيق والذى يحمل اسم "نقابة المهندسين – نقابتي" (ESE – NEQABTY) يمكن للمهندس المشترك بخدمة الرعاية الصحية من خلاله تجديد الخدمة السنوية، كما يتمكن من إضافة تابعين أو حذف تابعين، كما يمكنه من تعديل بيانات التابعين الحاليين، ويمكن للمهندس غير المشترك بخدمة الرعاية الصحية من الاشتراك لأول مرة.

وأشارت النقابة إلى أنه للتواصل مع خدمات الكول سنتر لمشروع الرعاية الصحية بنقابة المهندسين، يمكنك الاتصال بفريق خدمة العملاء على الرقم الموحد "0235317300" للحصول على أى استفسارات بمشروع الرعاية الصحية و وللمساعدة في استخدام التطبيق او التسجيل علي مدار اليوم، على أن يتم تسليم بطاقات العضويه والكوبونات من المنزل.

ولتحميل تطبيق الموبايل (نظام الأندرويد)، قالت النقابة في رسالة لأعضائها "يمكنك البحث عن ESE –NEQABTY أو نقابة المهندسين – نقابتى https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neqabty

وأكدت أنه سيتم تفعيل أنظمة الآيفون والتابلت وأجهزة الحاسب الالى من خلال الموقع التالى: "ESE –NEQABTY https://ese.neqabty.com/ar"

وفيما يلي فيديو توضيحى لإجراءات الاشتراكات والتجديد للعضوية والرعاية الصحية:

في السياق ذاته، افتتح المهندس محمد عبدالعظيم، وكيل نقابة المهندسين المصرية، والمهندس محمود مغاوري أمين عام النقابة، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد، مشروع الرعاية الصحية، كما توجهوا بالتشديد على العاملين بالمشروع بسرعة إنهاء إجراءات اشتراك المهندسين، وتذليل أي عقبات تواجههم والرد على جميع استفساراتهم.

وقالت النقابة في بيان عنها إنه "تم الافتتاح وسط إجراءات تنظيمية واحترازية شديدة وتواجد كثيف من أفراد الأمن لعدم التزاحم بمقر المشروع من قبل المهندسين المترددين للاشتراك والتجديد".