وضع حجر الأساس لرفع كفاءة منطقتي قنا الصناعيتين بنجع حمادي وقفط

وضع حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حجر الأساس لبدء تنفيذ مشروع رفع كفاءة البنية التحتية للمنطقتين الصناعيتين بقرية "هِوّ" بنجع حمادي، وقرية كلاحين بركز قفط.

كما تفقد نائب المحافظ، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يقع على مساحة 300 ألف متر، ويضم 28 هنجرا، تضم بدورها 420 وحدة صناعية، بمنطقة هو الصناعية في نجع حمادي، بمساحات تتراوح بين 144 و 450 م2 بتكلفة مالية تتخطى مليار جنيه، ويوفر حوالى 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وحوالي 10 ألف فرصة أخرى غير مباشرة، كما تفقدا عددا من المصانع العاملة بالمنطقة.

كان اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عقدا اليوم، اجتماع تنسيقيا لبحث آليات تنفيذ مشروع رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية، بحضور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتورة هبه النشرتي، مستشار رئيس الهيئة للتنمية الاقتصادية، والمهندس محمد أنور، مستشار رئيس الهيئة للمشروعات، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولى ملف الاستثمار والمناطق الصناعية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، وجه محافظ قنا المسؤولين، بسرعة تجهيز مخططات المنطقتين الصناعيتين بنجع حمادي وقفط، وكذلك التصميمات الخاصة بشبكات المرافق للاستعانة بها كدليل استرشادي أثناء تنفيذ مشروع رفع كفاءة البنية التحتية بكلتا المنطقتين الصناعيتين.

كما وجه بضرورة التنسيق مع مسؤولى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لضمان تنفيذ المشروع في أسرع وقت وبأعلى جودة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية على أن المجمعات الصناعية الجديدة، تعد أحد وسائل القطاع الصناعي لتعميق المكون المحلي في الصناعات، كما أنها تعد مؤشرا قويا على أن مصر قادرة على تحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبرى، خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ما تتمتع به من مميزات كبيرة توفر مناخا صناعيا واستثماريا جيدا، يساعد بدوره على النمو، لاسيما بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا، وحازت بها ثقة المستثمرين والمؤسسات والحكومات الأجنبية.