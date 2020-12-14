ملكة جمال لوس أنجلوس: بحب أغني لفيروز

أوضحت غدير، الممثلة والمنتجة الأمريكية، من أصل مصري، ملكة جمال لوس أنجلوس في 2018، أنها تهتم بمجالات كثيرة وتحب اختراقها وتعلمها، لكن يبقى التمثيل والغناء والرقص أكثر ما تحبه، لافتة إلى أنها تحب الغناء للمطربة اللبنانية فيروز.

وقالت "غدير" خلال لقائها مع برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة "dmc"، إنها ولدت في القاهرة، ثم سافرت مع أسرتها وهي طفلة صغيرة، إلى أبوظبي ثم لندن، قبل أن يستقروا في أمريكا ويعيشوا هناك.

وأضافت، "كنت بسافر لدول كتيرة، عشان شغل ماما كان عالمي، وبيطلب منها تسافر لدول كتيرة وتتعرض لثقافات مختلفة أكثر، ولما كنت برجع على القاهرة، كانت البنات بتقولي إنتي مش مصرية ومش زينا".

وتابعت، "قالولي إنتي بتكلمي بطريقة مختلفة عننا، وبتلبسي بطريقة مختلفة، بس ده مكنش بيمنعني من زيارة عيلتي في مصر بشكل مستمر، كمان الأفلام الأبيض والأسود كبرت عليها وكانت السبب في تعليمي العربي بسهولة".

وأوضحت أن بدايتها مع التمثيل جاءت بالصدفة، وهي طفلة بعمر 3 شهور، "أول دور جالي صدفة، وأنا عندي 3 شهور، كانت ماما بتشتغل في الغردقة، وكانوا دايما بيعملوا عروض للجمهور بتاعهم، وكان في مشهد محتاجين فيه طفلة، وكنت الطفلة الوحيدة".

واستطردت، "لما كبرت كنت دايما بمثل على مسرح الجامعة، وبتعلم وبأخد ورش في الجامعة لأني بحب المجال ده، بس مش حابه أخده ككارير، في حاجات تانية كتيره مهتمة بيها، زي الكيميا والبيولوجي وغيره، والفروسية، وحاجات تانية كتيره، كل ما كنت بحس إني بحبه بدخل أتعلم فيها".

وغدير ممثلة ومنتجة أمريكية، من أصل مصري، حصلت على العديد من الجوائز في عدة مهرجانات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، كما حصلت على لقب ملكة لوس أنجلوس عام 2018، وقامت بإنشاء شركة إنتاج لدعم المواهب، وحاصلة على شهادة علمية في الهندسة المعمارية والكيمياء العضوية.