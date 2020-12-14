إعجاب وتأييد.. أولياء أمور عن منصة شكاوى التعليم: ربط وحماية وردع

تستهدف الدولة النهوض بالعملية التعليمية وتطويرها وتقليل المشكلات والشكاوى بها، وهو ما دفع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتدشين منصة إلكترونية لاستقبال الشكاوى بمختلف أنواعها، من قبل أولياء الأمور والطلاب والموظفين والمعلمين بالمدارس، بجميع المراحل التعليمية، عن طريق الرقم القومي للمتقدم بالشكوى سواء، والكود الخاص بالطالب.

وذلك من خلال الرابط التالي: https://moe-complains.emis.gov.eg/

لاقت خدمة استقبال الشكاوى المقدمة من وزارة التربية والتعليم عن طريق منصة إلكترونية، استحسان أولياء الأمور، واعتبروها أداة ربط مباشر بينهم وبين الوزارة، بهدف حل مشكلاتهم.

منظومة الشكاوى، في حالة وجود استجابات لها تكون رادعة، حسبما قال محمد كمال، ولي أمر، لـ"الوطن"، مضيفًا أن العاملين في المدارس من موظفين ومعلمين سيكونون تحت المنظار، وبالتالي تقل أخطائهم، مشيرًا إلى أن تلك المنصة ستجعل لديهم رقابة ذاتية على أنفسهم، كما أن كل ولي أمر سيكون على دراية بحقوقه، وسيتمسك بها.

أولياء أمور: تحمي من الشكاوى الكيدية.. وتربطنا بالوزارة مباشرة

وذكر محمد صلاح، ولي أمر، أن فكرة وجود منصة للشكاوى جيدة، لأن قبل ذلك كانت الشكاوى لا يتم حلها من قبل المدارس أو الإدارات، على عكس ما ستحققه المنصة بالربط المباشر بين الوزارة وأولياء الأمور.

ولفتت ناهد رجب، إلى أن تقديم الشكاوى من خلال الرقم القومي لكل طالب أمر جيد، لمعرفة صاحب الشكوى بدلا من أن تكون هناك شكاوى مجهولة أو كيدية، وهذا الأمر يحمي حقوق الجميع.

بينما ترى هند عاطف، أنه من الأفضل أن تكون الشكاوى بدون بيانات الطالب، حتى لا يتعرض للإحراج أو المضايقات لو كانت شكواه تخص مدرسته أو أحد العاملين بها، مضيفة أن الشكوى تكون من خلال بيانات ولي الأمر فقط، لضمان المصداقية وإتاحة التفاصيل لهم في حين احتياجها من خلال التواصل مع صاحب الشكوى.

خبير تربوي: المنصة تهدف للتوضيح والتفسير والتعليم

أوضح الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوى، وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس، لـ"الوطن"، أن الهدف من المنصة الإلكترونية التوضيح والتفسير والتعليم، والتواصل المباشر بين أولياء الأمور والطلاب وبين متخذي القرار، وهو ما يهدف له الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لحل مشكلاتهم والرد الفوري عليها من خلال خبراء الوزارة.

وأشار، إلى أن توضيح الأفكار ضمن أهداف المنصة الإلكترونية، لإزالة الغيوم، وحتى لا يلتبث ما يقوله الوزير بأفكار مغلوطة لجماعات الضغط الاجتماعي التي تهدف لإفساد مسيرة تطوير التعليم، لافتًا إلى أن الوزير يتابع الشكاوى والردود على المنصات من خلال خبراء التعليم بمكتبه، وفقًا لسياسة أنت تسأل ووزارة التعليم تجيب.