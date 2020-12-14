رغبة في التغيير.. دائرة ميت غمر تطيح برئيس الزمالك المعزول ونائبين آخرين

صراع الـ90 يوما من أجل مقعدي مجلس النواب في دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حسمه المزاج الشعبي بالرغبة في التغيير للحصول على نائبين يمثلان دائرة من أكبر دوائر المحافظة، ويبحثون عن احتياجاتها الحقيقية، فاستطاعت أصوات الناخبين أن تسقط 3 نواب تقدموا للانتخابات بوعود جديدة ووجوه جديدة، وأسقطوا نواب رأوا أن وعودهم كاذبة وشعاراتهم فارغة.

وأظهرت النتائج الرسمية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، سقوط رئيس الزمالك المعزول الذي أراد الفوز رغم هجرته للدائرة خلال السنوات الماضية، كما لم يختاروا النائب أسامة راضي الذي سقط أيضا من الجولة الأولى، ولحق بهم النائب بدوي عبد اللطيف في جولة الإعادة.

وذهبت أصوات الناخبين لاثنين يمثلان الدائرة للمرة الأولي في حياتهما بل خاضا الانتخابات للمرة الأولى، فاختاروا الطبيب محمود العزب، الذي استطاع من خلال جهود شعبية أن يبني صرحا كبيرا لعلاج الأورام.

وفاز أحمد الألفي، ابن قرية " بشلا" ، والذي دفع به حزب مستقبل وطن، واستطاع أن يتغلب على المعزول وآخرين، وكان حصوله على أعلى الأصوات في الجولة الأولى في مقابل حصول المعزول على المركز السادس أعظم انتصار بالنسبة له.

وراقب الشعب المصري خلال 90 يوما ما يحدث في دائرة ميت غمر، وما يفعله المعزول، وأصبحت "تريند مصر" علي توتير لفترات طويلة حتى حققت تلك النتائج التي فرح بها الجميع.

يذكر أن دائرة ميت غمر تنافس بها 36 مرشحا وهي الأبرز بالدقهلية والتي شهدت خسارة رئيس نادي الزمالك المعزول من الجولة الأولى بحصوله علي المركز السادس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، وحصل أحمد الألفي مرشح حزب مستقبل وطن على 31578 صوتا، وأسامة راضي مرشح حزب مستقبل وطن وحصل على 22902 صوتا، وَعَبَد الفتاح البحراوي حزب المؤتمر حصل على 27468 صوتا، والدكتور محمود العزب وحصل على 24791 صوتا وجاء في المركز الخامس أسامه احمد محمد متولى راضى 22902، والمركز السادس مرتضى احمد محمد منصور 21271 صوتا.

وجاءت نتيجة جولة الإعادة بحصول الدكتور محمود أحمد العزب السيد وشهرته الدكتور محمود العزب على 56 ألف و 56 صوتا، و حصل أحمد إبراهيم أحمد السعيد الألفي وشهرته أحمد الألفي، مرشح حزب مستقبل وطن علي 50 ألف و 356 صوتا.

بينما حصل بدوى عبد اللطيف هلال بدوى وشهرته بدوى عبداللطيف، مرشح حزب الوفد ، علي 40 ألف و 260 صوتا، وعبد الفتاح عبد الحى محمد مصطفى وشهرته عبد الفتاح البحراوى ، مرشح حزب المؤتمر علي 39 ألف و 304 صوتا.ومخصص للدائرة مقعدين وبها 169 لجنة انتخابية في 76 مقر انتخابي، منهم 35 لجنة بالمدينة، و 134 لجنة بالقري، وتبلغ الكتلة التصويتية للقري 414 ألفو 448 صوتا، فيما تبلغ الكتلة التصويتية للمدينة 107 ألف و 687 صوتا، بإجمالي عدد أصوات الدائرة 522 ألف و 135 صوتا، ولذلك كان الراهن الأكبر علي القري والتي تمثل75% من الكتلة التصويتية.