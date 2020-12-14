سائق يعترف بخطف تلميذ من أمام مدرسته بالشرقية: "كنت مزنوق في 200 ألف"

"كنت مزنوق في 200 ألف جنيه".. بهذه الكلمات اعترف سائق فى تحقيقات النيابة، بتفاصيل خطف تلميذ تحت تهديد السلاح من أمام مدرسته بمدينة كفر صقر بالشرقية، أثناء سيره مع والديه، وذلك بالاشتراك مع متهم آخر.

وأضاف المتهمان، خلال التحقيقات التى جرت معهما، أنهما تتبعا خط سير المجني عليه أثناء ذهابه للمدرسة بصحبة والديه، ثم هاجماهما تحت تهديد السلاح وخطفا الطفل.

وأشار المتهم إلى أنه استغل إقامته بنفس المنطقة التي يقيم بها الطفل المخطوف، ويعلم بثراء والده، فقرر اختطاف الطفل وطلب فدية.

وكشفت التحقيقات والتحريات، أن المتهم استعان بصديق له لقيادة السيارة المستأجرة، ثم توجه إلى منزل الطفل بعد صلاة الفجر يوم الجريمة، حتى خرج الطفل بصحبة والديه، وتتبع خط سيرهم للذهاب إلى المدرسة، ثم نفذا الجريمة، قبل أن يضيق الأمن الخناق عليهما، ويلقي القبض عليهما.

وقرر قاضي المعارضات، تجديد حبس المتهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية، حول الواقعة.

وتلقى مأمور مركز شرطة كفر صقر، بلاغا من أحد الأشخاص، قال فيه إنه حال قيامه وزوجته بتوصيل نجلهما "8 سنوات"، إلى مدرسته، قام مجهولان باختطافه واقتياده داخل سيارة ملاكى والهرب به، وأكد أنه تلقى اتصالا هاتفيا من مجهول طلب خلاله 200 ألف جنيه، نظير إطلاق سراحه.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، وتوصلت جهوده إلى مرتكبى الواقعة، وبعد تقنين الإجراءات تمكنت الشرطة من ضبط أحدهما، بينما أطلق الثاني سراح الطفل المختطف، بعد شعوره بتضييق الخناق عليه وملاحقته أمنياً.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكابهما الواقعة وقرر أحدهما بأنه نظراً لكونه مُقيما بالقرب من منزل أسرة الطفل المجنى عليه وعلمه بثراء والده اتفق مع المتهم الثانى على اختطافه ومساومة والده على إطلاق سراحه نظير تحصلهما على مبلغ الفدية، وبتاريخ الواقعة توجها إلى مدرسة الطفل مستقلين سيارة ملاكى "مستأجرة"، وقاما باختطافه.. وأرشد المتهمان عن مكان السيارة المُستأجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التى تولت التحقيقات.