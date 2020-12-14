تعاون ثنائي وتبادل خبرات.. القاهرة وبغداد يوطدان علاقاتهما الاستراتيجية والتنموية

أضاف الشقيقان مصر والعراق، حلقة جديدة بسلسلة العلاقات الأخوية المترابطة والممتدة عبر التاريخى حتى يومنا هذا، وذلك بسلسلة متكاملة من الزيارات، لوفود رسمية عراقية من الحقائب الاقتصادية لنظيرتها المصرية، التي شهدت التأكيد على الترابط والتعاون بشكل قوي، خلال الأيام المقبلة.

تعاون ثنائي مشترك وتبادل خبرات بين البلدين الشقيقين

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس منهل عزيز وزير الصناعة والمعادن العراقي، الذي يزور القاهرة حاليا، ضمن الوفد الحكومي العراقي رفيع المستوى.

وبحث الوزيران، خطوات آليات دعم التعاون الثنائي المشترك خلال الفترة المقبلة، بالاستفادة من الخبرات المصرية المتنوعة، والفرص الكبيرة بالسوق العراقي، إضافة إلى مناقشة أوجه وفرص التعاون في مجال التعدين وسبل نقل الخبرات المصرية للعراق، من خلال النموذج المصري الجاري تنفيذه، لتطوير آليات العمل بالقطاع التعديني.

فيما أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص مصر على تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة العراق الشقيقة في جميع المجالات، وخاصة التعاون الصناعي والتجاري، في ظل قوة العلاقات بين البلدين، وتوافق الرؤى بين القيادتين المصرية والعراقية.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها نيفين القباج مع الدكتور منهل عزيز الخباز وزيرالصناعة والمعادن العراقي، الذي يزور مصر حاليا، ضمن وفد حكومي رفيع المستوى، لمتابعة تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين مصر والعراق، وذلك على هامش زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى دولة العراق نهاية شهر أكتوبر الماضي.

حضر اللقاء اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وطارق شلبي مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية، والدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري.

تعزيز التكامل الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات

كما التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور خالد بتال، وزير التخطيط العراقي، لمتابعة نتائج اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، التي عقدت نهاية أكتوبر الماضي، وبحث تفعيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال اللجنة، في سبيل تعزيز التكامل الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الترتيبات اللازمة لوضع ما تم التوصل إليه من مقترحات تعاون ومشروعات خلال أعمال اللجنة موضع التنفيذ.

تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين والعمل على تشجيع مجتمعات الأعمال

كما أجرت المهندسة نازنين محمد وسو، وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بدولة العراق، جولة تفقدية بمنطقة حدائق العاصمة بمدينة بدر، يرافقها المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز المدينة، وذلك للاطلاع على ما تم تنفيذه من مشروعات وأعمال التنمية بالمدينة، والاستفادة من التجارب المصرية، فيما يتعلق بالمشروعات القومية.

واستقبل المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سها نجار، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بجمهورية العراق الشقيقة، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين والعمل على تشجيع مجتمعات الأعمال وذلك في إطار متابعة نتائج أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، التي عقدت ببغداد خلال الفترة من 2020 أكتوبر 31-28.

زيارة مدبولي التاريخية للعراق

لا يمكن بحال من الأحوال النظر إلى الزيارة الحالية التي يقوم بها الوفد العراقي إلى القاهرة بشكل منفصل عن تلك الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكتوبرالماضي.

وتكللت زيارة مدبولي بتوقيع على عدد 15 وثيقة تعاون جديدة بين البلدان، يتم بموجبهما فتح صفحة أكثر متانة من العلاقات بين البلدان.شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، بمقر مجلس الوزراء العراقي، مراسم توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهموبروتوكول تعاون بهدف تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين، وهي:

1- مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، ووزارة النفط العراقية، وقام بالتوقيع المهندس طارق المال، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس احسان عبد الجبار، وزير النفط العراقي.

2- مذكرة تفاهم للتعاون والتدريب وتبادل الخبرات في مجال العدل والقضاء، وقام بالتوقيع الدكتورة رانياالمشاط، وزيرة التعاون الدولي، وساالر عبد الستار محمد، وزير العدل العراقي.

3- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية والري، وقام بالتوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرةالتعاون الدولي، ومهدي رشيد الحمداني، وزير الموارد المائية العراقي.

4- مذكرة تعاون بين كل من سوق العراق لألوراق المالية، والبورصة المصرية، وقام بالتوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، طه أحمد عبد السالم، المدير التنفيذي لسوق العراق لألوراق المالية.

5- البرنامج التنفيذي الثنائي للتعاون الفني في مجال حماية البيئة، وقام بالتوقيع الدكتورة رانيا المشاط،وزيرة التعاون الدولي، والدكتور حسن محمد التميمي، وزير الصحة والبيئة العراقي.

6- مذكرة تفاهم في المجاالت الصحية والدوائية والتدريبية، وقام بالتوقيع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور حسن محمد التميمي، وزير الصحة والبيئة العراقي.

7- اتفاقية النقل البحري، وقام بالتوقيع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وناصر حسين بندر، وزير النقل العراقي.

8- مذكرة تفاهم في مجال الطرق والجسور، وقام بالتوقيع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندسة نازنين محمد وسو، وزيرة الإعمار والإسكان والأشغال العامة العراقية.

9- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال اإلسكان والتشييد، وقام بالتوقيع الدكتور عاصم الجزار، وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة نازنين محمد وسو، وزيرة الإعمار والإسكانوالبلديات والأشغال العامة العراقية.

10- مذكرة تفاهم في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتنظيم المعارض، وقام بالتوقيع نيفين جامع،وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور علاء أحمد حسن، وزير التجارة العراقي.

11- بروتوكول تعاون في مجال مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، وقام بالتوقيع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومنهل محمود عبد الرحمن، وزير الصناعة والمعادن العراقي.

12- مذكرة تفاهم في مجال التعاون الصناعي، وقام بالتوقيع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، و/ منهل محمود عبد الرحمن، وزير الصناعة والمعادن العراقي.

13- مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك، وقام بالتوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،و/ منهل محمود عبد الرحمن، وزير الصناعة والمعادن العراقي.

14- مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار، وقام بالتوقيع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئةالعامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة سها النجار، رئيس هيئة الاستثمار العراقي.

15- بروتوكول تعاون مشترك بين اتحاد الصناعات العراقي واتحاد الصناعات المصرية، وقام بالتوقيع محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، علي صبيح علي الساعدي، رئيس اتحاد الصناعات العراقي.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في 26 نوفمبر الماضي أن وفدا عراقًيا سيزور القاهرة خلال شهر ديسمبر الجاري للمباشرة بتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين مصر والعراق.

وقال رئيس المجلس التنسيقي العراقي -الأردني- المصري، وزير التخطيط العراقي خالد بتلا، إن الجانب العراقي حريص على المباشرة بتفعيل مذكرات التفاهم التي وقعت بين الجانبين العراقي والمصري، وضرورة وضع الخطط الكفيلة للمباشرة بديمومة المشاريع المتوقفة التي وصلت إلى نسب إنجاز متقدمة، والتي تخص قطاعات السكن والطرق والجسور والبنى التحتية.