التحقيق في ادعاء فتاة اغتصابها على يد خالها.. وشقيقتها تكذبها (فيديو)

تباشر الجهات المختصة تحقيقاتها، فى البلاغ المقدم من المحامى أشرف فرحات، ضد فتاة ظهرت فى مقطع فيديو، وادعت أن خالها تعدى عليها وواقعها بغير رضاها.

وقال "فرحات" فى تصريحات لـ"الوطن"، إن نيابة مصر الجديدة تلقت البلاغ، ومن المقرر أن يتم تحديد جلسة لسماع أقواله فى البلاغ المقدم منه.

البلاغ الذي حمل رقم 28410 لسنة 2020، عرائض النائب العام، قال إن الفتاة وتُدعى "أميرة" وشهرتها "إيمي علي"، اعتادت على بث فيديوهات على تطبيقي "إنستجرام" و"TIK TOK"، وتقوم بإيحاءات لإثارة الغرائز بقصد جذب المتابعين وجمع المال.

وأضاف: "خرجت علينا المشكو في حقها، تدعى تعرضها للاغتصاب على يد خاليها وزوج أمها، منذ أن كانت في عمر السادسة، وظلت تحت وطأة هذا الحال حتى عمر الـ16 وهربت".

وتابع: "كما خرجت المشكو في حقها بفيديو قصير من داخل مستشفى وصوت شخص يقول إنها حالة انتحار، وطلبت من أحد الأشخاص سداد فاتورة المستشفى بالشيخ زايد، وقالت إنها ألقت نفسها من سيارة كانت تستقلها وتسير على سرعة 100 كم/ الساعة، إلا أن المحاولة فشلت".

وقدم "فرحات" اسطوانة مدمجة بها عدد من الفيديوهات، وطلب فحصها، كما طلب التحقيق مع المشكو في حقها، وإحالتها للمحاكمة الجنائية.

شقيقة المشكو في حقها، ظهرت فى مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تُكذب شقيقتها قائلة إن خالها كان بمثابة السند لهما، وأن ما تحدثت به شقيقتها كان كذبا وافتراء، وتسبب لها فى مشاكل مع زوجها الذي قام بتطليقها.

وأضافت "ليه تسيئى سمعة بنات العيلة، أنتى بوظتى الدنيا خالص"، وأنتى كنتي بتقولي لأخوالنا يا بابا".. وأنهت حديثها بقولها "حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، أنا بعت دهبي عشانك لما قولتي مش معايا فلوس".