أستاذ أوبئة: الناس مش حاسة بخطورة الوضع.. ومصر تدخل ذروة الإصابات

قال الدكتور إسلام العناني، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن هناك اختلافا في معدل الوفيات في مصر لأن أغلب المعدلات العمرية تنتمي إلى الشباب.

وأضاف "العناني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية “extra news” وتقدمه الإعلامية أية عبدالرحمن، أن أوروبا الإصابات بها في الموجة الثانية، 6 أضعاف الموجة الأولى، وكذلك تضاعفت حالات الإصابات اليومية في اليابان في الموجة الثانية.

وأوضح أن مصر حاليا تدخل ذروة الموجة الثانية، وتابع "الناس مش حاسة بخطورة الوضع، ونحافظ على نفسنا من خلال الكمامات وحاليا معندناش علاج وننتظر وصوول اللقاحات".

وألمح إلى أن الفيروس ليس موسميا، والشتاء يساعد على انتشار جميع الفيروسات، ويظل على الأسطح عليها لأيام، ولكن في الصيف يظل ساعات فقط، كما أن هناك تجمعات في الأماكن الضيقة دون تهوية، والفيروس يتحور، لكن دون دليل علمي يوضح تغيير طريقة الإصابة.

وظهر فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في الصين في مدينة ووهان في نوفمبر 2019، وانتشر بعدها إلى مختلف المقاطعات في البلد الآسيوي وبعد انتقل إلى مختلف دول العالم وأعلنته منظمة الصحة العالمية وباء عالميا في مارس 2020، وطالبت الناس بارتداء الكمامات الطبية، واستخدام المطهرات والمعقمات والتباعد الاجتماعي لمنع انتشار الفيروس الذي لا يوجد علاج له حتى الآن، ولكن تم إنتاج لقاحات أمريكية وصينية وروسية وإنجليزية، وسيتم تطعيم البعض منها لكنها لا تتوافر لكل سكان العالم.