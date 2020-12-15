مع تصاعد كورونا.. تعرف على حكم الدين في إلزام المواطنين بالكمامة

واصلت دار الإفتاء نشر سلسلة فتاوى كورونا وذلك عبر موقعها الرسمي، في ظل تزايد أعداد المصابين وتصاعد الموجة الثانية لفيروس كورونا، حيث أجابت اللجنة حول الإلزام بارتداء الكمامة في زمن الوباء.

وجاء السؤال كالتالي: مع استمرار وباء كورونا في الانتشار واتجاه دول وحكومات العالم لضرورة التعايش معه، صدرت القرارات الرسمية بالإلزام بارتداء الكمامة للمواطنين في المواصلات، والمنشآت الحكومية والخاصة، والأسواق والمحلات والبنوك ونحوها؛ للوقاية من تفشي العدوى والحد من انتشار الوباء، فهل يعطي الشرع الحق الحكام في إلزام المحكومين بارتداء الكمامات عند تفشي الوباء؟

وقال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إنه لما كان انتشار الوباء عن طريق الجهاز التنفسي يستوجب تغطية الأنف والفم في التجمعات والأماكن العامة، مع ما تقتضيه الظروف الاقتصادية من ضرورة الحراك المجتمعي المقيد في التعاملات اليومية، فإن هذا يسوغ لولي الأمر الإلزام بارتداء الكمامة والإجراءات الوقائية، وهذا وإن كان فيه نوع تقييد للحرية الفردية.

إلا أنه مع ذلك سبيل للأمن الوقائي والسلامة المجتمعية، وكما أن ولاة الأمر مكلفون شرعا بالسعي في الحفاظ على نفوس الرعية وأرواحهم؛ بموجب العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم، فهم مخولون شرعا أيضا باتخاذ الإجراءات اللازمة وسن القوانين والقرارات التي تكفل تحقيق هذا المقصد الجليل، وتنضبط بها مصالح الناس، وتضمن بها سلامتهم وأمنهم في مجتمعاتهم، والتزام هذه القرارات واجب شرعي، والنية الصالحة في التزامها سبب للأجر والثواب شرعا، وعلى مخالفها تبعة مخالفته وآثارها.

وأضاف المفتي: من شمولية الشريعة الإسلامية: رعايتها للمصالح للعامة، ووضعها قواعد التعايش البشري، وضوابط التعامل الإنساني، التي تحقق المعاش والارتياش، وتوفر الحياة الطيبة التي بها تستقر الشعوب وتنتظم المجتمعات، ويتحقق الأمن والسلام، وحتى تحقق المصالح الشرعية مقاصدها المرعية، بناها الشرع على التكامل، ووازن بينها عند التعارض؛ فراعى مصلحة الفرد والجماعة، لكنه حين كفل للإنسان حريته، وحفظ عليه ماله وحياته، وجعله حرا في تصرفاته وأفعاله، أناط ذلك بما لا يضر غيره، ولا يتعارض مع مصلحة مجتمعه وسلامة من حوله، وقيد المباح عندما يكون ذلك سببا في درء المفاسد؛ تقديما للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وإيثارا للنفع المتعدي للجماعة على النفع القاصر على صاحبه؛ نبذا لنزعة الأنانية، وحذرا من الفرقة والتنازع، وسعيا للترابط المجتمعي، وبثا لروح الجماعة والتعاون.

وتحقيق مصالح العباد يتم بالتكامل والتعاون بين الحاكم والمحكوم، وكما كلف الحكام -من قبل الشرع- برعاية مصلحة الرعية ودرء المفسدة عنهم، فقد خولوا -من قبل الشرع أيضا- باتخاذ الإجراءات والوسائل التي تكفل تحقيق ذلك؛ ولذلك جعل للحاكم تقييد المباح، ووضع الضوابط، وسن القوانين، وإصدار القرارات، التي تساعده على تحقيق واجباته الشرعية في رعاية مصالح الرعية، وجعل تصرفه عليها منوطا بالمصلحة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كلكم راع ومسئول عن رعيته؛ فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته» متفق عليه.