أحمد طه يعلن إصابته بـ كورونا: تمام أوي كده

أعلن الفنان أحمد طه والشهير بـ"طه" إصابته بفيروس كورونا وذلك عبر حسابه الخاص على فيسبوك، وكتب طه: "تمام أوى كده...كورونا والله، آه والله".

وكان طه يعاني منذ أيام من تعب شديد، وأعلن منذ يومين ذلك عبر حسابه الخاص على فيسبوك قائلا: "أنا من الفجر وأنا تعبان أوى وحاسس بحاجات مش مطمنانى خالص.. أنا مش ناقص والله والواحد فيه اللى مكفيه.. دعواتكم بقى انها ماتبقاش كورونا علشان دى هاتبقى صعبة أوي ومش هاعرف أعمل لنفسي أي حاجة خالص.. ربنا يستر".

أحمد طه اشتهر بأغنية "سهر الليالي" 2015 ثم اقتحم بعدها مجال التمثيل، حيث شارك في العديد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم "نور عيني" مع تامر حسني والذي تجمعهم صداقة قوية، فيلم "القرد بيتكلم"، فيلم "سوق الجمعة" ومسلسل "طلعت روحي".