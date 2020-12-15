مقاطع مخلة وصور فاضحة.. تفاصيل ضبط شاب باع جسد زوجته بـ1500 جنيه

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، في واقعة ضبط شاب وزوجته بمنطقة العجوزة، لاتهامهما بممارسة الدعارة مقابل مبالغ مالية، عن أنّ الزوج في العقد الرابع من عمره، متزوج بسيدة في العقد الثالث من عمرها، وعرض عليها ممارسة الرذيلة مقابل حصولهما على مبالغ مالية، وباع جسدها مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 1000 لـ1500 جنيه في الليلة الواحدة.

وجرت التحريات والتحقيقات بمعرفة ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، ومباحث الإدارة العامة للآداب، ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم وزوجته، وتحفظت عليهما، وعثرت على مقاطع فيديو للزوجة في أوضاع مخلة بالآداب، وصور فاضحة لهما مع أشخاص غرباء.

وبدأت جهات التحقيق مواجهتهما بما ورد في التحريات، وجرى تحريز المضبوطات، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت بشأن الواقعة، أنّ بداية الواقعة كانت بورود معلومات لإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بأنّ أحد الأشخاص يتواصل مع راغبي ممارسة الأعمال المنافية للآداب، من خلال إحدى الصفحات على فيس بوك، للترويج لزوجته من خلال عرض صورها على عملائه، مستغلا ولايته عليها لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات، تمكنت قوة من المباحث وقطاع الجريمة المنظمة من مداهمة شقة المتهمين، وألقت القبض عليهما، وضبطتهما أثناء وجودهما بمنطقة العجوزة.

وبمواجهة الزوج أقرّ بنشاطه واعترف بتفاصيل الواقعة، كما أقرت الزوجة بأنّ زوجها يستغل ولايته عليها ويقدمها لعملائه نظير مبالغ مالية، مقابل حصولهما على مبالغ تتراوح بين 1000 لـ1500 جنيه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.