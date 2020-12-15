حل مشكلتنا مع قمامة ترعة النزلة يا محافظ سوهاج

نعاني نحن سكان قرية الجزازرة التابعة لمركز المراغة بمحافظة سوهاج من تلوث ترعة النزلة التي تمر من أمام منازلنا بالحيوانات النافقة، وبأكوام القمامة، التي يقوم بعض الأهالي بإشعال النار فيها عندما يزيد حجمها، ما يتسبب لنا ولأطفالنا في مشاكل صحية كثيرة، خاصة وأننا نعاني من مرض حساسية الصدر، وكل ما نرجوه هو تطهير مجرى الترعة التي تقطع مسافة كبيرة، وتمر بقرى كثيرة، ونحلم بأن يتم رفع كل أطنان القمامة، وتركيب كاميرات لمراقبة كل من يقوم برمي المخلفات في الترعة والتسبب في مشكلات صحية لنا، نناشد السيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج توجيه المسؤولين بالمحافظة بفحص شكوانا والتحرك السريع من أجل القضاء على كل تلك المخالفات.

عن الأهالي

سماح علي حسان