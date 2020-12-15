بتكلفة 166 مليون جنيه.. مشروعات صرف صحي في سوهاج خلال 2020

قال اللواء محمد بدري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن الشركة نفذت مشروعات صرف صحي العام الجاري 2020 بقيمة 166.6 مليون جنيه

وأوضح رئيس الشركة، في تصريح له، اليوم، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحى الهجارسة والكوامل واولاد غريب والذى يخدم 158137 نسمة بتكلفة تبلغ 94.6 مليون جنيه، إلى جانب الانتهاء من مشروع صرف صحى القراقرة والقيصان وأبوحسين والدير القبلي والذى يخدم 5779 نسمة بتكلفة تبلغ 47 مليون جنيه واستلام وتشغيل مشروع صرف صحى الحرافشة بمركز جهينة والذى يخدم 3677 نسمة وتبلغ تكلفته 25 مليون جنيه.

ولفت رئيس الشركة إلى توقيع عقد تنفيذ مشروع صرف صحى قرية الشوكا بمركز طما والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بقيمة 75 مليون جنيه، كما تم تخصيص مبلغ 17.3 مليون جنيه للإحلال والتجديد بقطاع الصرف الصحى وحصلت محطة معالجة صرف صحى طهطا للمرة الرابعة على الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM".

مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أكد رئيس الشركة البدء فى تنفيذ مشروعات صرف صحى بقرى الصفيحة والشيخ رحومة وحاجر مشطا وداوود بمركز طهطا بتكلفة اجمالية تبلغ 159 مليون جنيه لتخدم 37748 مواطن.

ونوه إلى البدء فى مد خدمة مياه الشرب للقرى المحرومة بسوهاج بمبلغ 107 مليون جنيه، وتم البدء فى تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى بتمويل من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر خلال العام 2020/2021 بمبلغ 121 مليون جنيه، كما حصل اعضاء مجلس النواب خلال هذا العام على مبلغ 17 مليون جنيه لإحلال وتجديد ومد وتدعيم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز طهطا وجرجا والبلينا والمنشاة.