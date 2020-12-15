عواصف قوية تدمر 15 منزلاً في العاصمة القبرصية

أفادت السلطات القبرصية اليوم الثلاثاء، بأنَّ "العواصف القوية" التي تتعرض لها البلاد حاليا دمرت 15 منزلاً في قرية "نيكيتاري" بالعاصمة نيقوسيا، كما ألحقت أضراراً ببضعة منازل أخرى.

من جهته، تفقد وزير الداخلية نيكوس نوريس المنطقة ليلة أمس، وأكد أن جميع السلطات تبذل قصارى جهدها لتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان؛ حسبما نقلت وكالة الأنباء القبرصية الرسمية "سي إن إيه" على موقعها الإلكتروني.

وأضاف "نوريس"، أنَّه سيتمّ نقل الأسر المتضررة إلى فنادق قريبة، كما أنَّ السلطات المحلية ستعمل على تلبية احتياجات جميع العائلات الأخرى التي تعرضت لمشاكل من جراء هذه العاصفة.

وتابع المسؤول القبرصي، أنَّ هيئة الكهرباء تعمل حاليًا على إعادة التيار الكهربائي وستقوم وزارة الزراعة بتقييم الأضرار التي لحقت بالمزارعين والمحاصيل الزراعية.

فيما سوف يناقش مجلس الوزراء القبرصي، هذه المسألة في جلسته المقرر عقدها غدا الأربعاء.