بوداع 400 نائب.. "برلمان 2015" يعقد آخر جلساته اليوم

يعقد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلسته البرلمانية في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، وسط توقعات بأن تكون هذة الجلسة الأخيرة في عمر دور الانعقاد السادس المنقوص، ولاسيما أن الجدول البرلماني المقرر مناقشته اليوم يتضمن عددا من الاتفاقيات الدولية، بجانب تأجيل اللجان البرلمانية، البالغ عددها 25 لجنة، غالبية اجتماعاتها خشية عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقادها.

ويشهد البهو الفرعوني اليوم آخر لقاءات بين نواب برلمان 2015 -2020، إذ يودع أكثر من 400 نائب مقاعدهم النيابية، لأسباب مختلفة، يرجع بعضها لعدم خوضهم المعركة الانتخابية، أو عدم فوزهم في الانتخابات البرلمانية.

ويعد البهو المكان المخصص للقاء "النواب"، وتبادل الأحاديث والحكايات؛ إذ شهد على مدار الأيام الماضية ظهور النواب الجدد الفائزين في برلمان 2020، الذين حضروا إلى المجلس لتسليم أوراقهم، تمهيدا لاستخراج الكارنيهات.

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، يجب اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة البرلمانية، وهو ما دفع العديد من رؤساء اللجان إلى ترحيل اجتماعاتهم لوقت آخر أو إلغائها؛ لعدم الضغط على النواب الذين لم يحالفهم الحظ.

وحرصت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، على استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، بدءا من وضع علامات للتباعد الاجتماعي، أو تزويد النواب بالكمامات الطبية وزجاجات الكحول .

وكانت الأمانة العامة قد أصدرت مؤشرات عامة لحصاد الفصل التشريعي الأول، وقد تضمنت مناقشة 646 سؤالا في دور الانعقاد الخامس، هذا بجانب طلبات الإحاطة والأدوات الرقابية الأخرى التي نوقشت.

وناقش المجلس 342 قرارا بقانون خلال أول 15 يوما من انعقاده، وفي دور الانعقاد الأول بلغ إجمالي القوانين 82، بواقع 1226 مادة.

وبلغ إجمالي القوانين في دور الانعقاد الثاني 219، بواقع 2354 مادة، أما دور الانعقاد الثالث فوصل عدد القوانين فيه إلى 197، بواقع 2757 مادة، ووصل عدد القوانين في "الرابع" 156، بواقع 1701 مادة، ووصل عددها في "الخامس والسادس" 237، بواقع 2518 مادة.

و يكون عدد إجمالي القوانين 891، بواقع 10556 مادة، وبلغت الاتفاقيات الدولية خلال الدور الأول 27، و"الثاني" 65، و"الثالث" 66، و"الرابع" 65، و"الخامس والسادس" 85.

ووصل عدد الجلسات العامة خلال الدور الأول 96، و"الثاني" 68، والثالث "71"، و"الرابع" 72، و"الخامس والسادس" 65، بإجمالي 372 جلسة.

وتنتهى مدة مجلس النواب الحالي في 9 يناير 2021؛ إذ أن مدته 5 سنوات، وكان قد بدأ الفصل التشريعي الأول، في 10 يناير عام 2015.